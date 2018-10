Celní správa: S kvízomaty si v Jihlavě nedají pokoj

Od začátku roku 2018 provedli celníci na Vysočině 66 kontrol hazardu a odhalili 23 nelegálních heren. V nich zajistili dohromady 138 nepovolených výherních automatů. A několik heren celníci „vyčistili" od nelegálních hracích přístrojů opakovaně.

Tak jako například v minulém týdnu v Jihlavě, kde ze dvou podniků v centru krajské metropole odvezli dohromady 15 takzvaných kvízomatů. „Tyto výherní hrací přístroje druhé generace se snaží tvářit jako vědomostní hra, ale přitom připisují výhru, či prohru bez ohledu na řešení úkolu. Proto jsou tedy nelegální," vysvětluje Richard Zeman, tiskový mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina.

V herně v Palackého ulici zadrželi celníci nelegální kvízomaty už v březnu, v podniku v Havlíčkově ulici je zajišťovali dokonce týden před zatím posledním zabavením. S provozovateli bylo zahájeno správní řízení. Přestože jim za hrubá porušení zákona o hazardních hrách hrozí vysoká pokuta až do výše 50 milionů korun, neodrazuje je to od hazardní recidivy. „Zřejmě si myslí, že když u nich už jedna kontrola byla, tak nemůže po krátké době přijít další. To jsou ovšem na omylu. Celní správa bude v tažení proti nelegálnímu hazardu dál důsledně pokračovat," zdůrazňuje mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina.

Psali jsme: Policie ČR: Společná centra policejní a celní spolupráce Řidič celníky magnetem neoblafnul Celní správa: Mobilní rentgen odhalil pašované cigarety Celní správa: Další kvízomaty odvezli celníci z centra Jihlavy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva