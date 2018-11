Celní správa: Zvláštní materiál pro výrobu

Dodávku se slovenskou státní poznávací značkou si v úterý odpoledne celníci vytipovali poblíž sjezdu z dálnice D1 na Holubice. Vydali se proto neprodleně za ní. V momentě, kdy si řidič dodávky všimnul služební Octavie celní správy, začal znatelně zrychlovat. Nicméně ujet se mu nepodařilo. Celníkům se ho povedlo přibrzdit a svést z dálnice na odpočivadlo čerpací stanice na 192,5 kilometru.

Při kontrole řidič odmítl, že by převážel nějaké zájmové zboží. Uvedl, že veze pouze dřevěnou drť pro výrobu OSB desek. Kontrola ovšem prokázala opak. Pět kartonových krabic v sobě ukrývalo řezaný tabák. Řidič popřel, že by o této skutečnosti věděl. Dodávku prý převzal již naloženou v Topoĺčanech a měl ji odvézt do Prahy na čerpací stanici. Žádné doklady ke zboží neměl.

Z důvodu podezření z daňového úniku celníci zboží zajistili. K případu byli přivoláni kolegové z odboru Pátrání Generálního ředitelství cel, kteří případ pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, převzali. Únik na spotřební dani a dani z přidané hodnoty byl předběžně vyčíslen na 2 390 000 korun.

autor: Tisková zpráva