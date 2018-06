Cenia: Kvalita koupacích vod v Evropě

Ze zprávy vyplývá, že voda v 85 % sledovaných evropských lokalit ke koupání splňuje ty nejvyšší a nejpřísnější evropské normy pro výbornou kvalitu vody. To znamená, že se v nich téměř nevyskytují žádné znečišťující látky.

Poté co vstoupila v platnost směrnice EU o vodách ke koupání, se kvalita evropských vod ke koupání za posledních 40 let značně zlepšila. Na základě směrnice bylo zavedeno účinné monitorování a řízení, které vedlo k výraznému snížení objemu nevyčištěných nebo jen částečně vyčištěných komunálních a průmyslových odpadních vod vypouštěných do vodních toků. Díky tomu splňuje voda v narůstajícím počtu lokalit ke koupání nejen minimální normy kvality, ale její kvalita se zlepšila natolik, že vyhovuje nejvyšším normám.

Evropská agentura pro životní prostředí zveřejňuje společně s letošní zprávou i aktualizovanou interaktivní mapu (ZDE), jež udává stav vody v konkrétních lokalitách. K dispozici jsou i aktualizované zprávy pro jednotlivé země a doplňující informace o směrnici.

autor: Tisková zpráva