Česká obchodní inspekce: Pyrotechnika se prodávala i nezletilým

Česká obchodní inspekce provedla na závěr minulého roku 18 kontrol zábavní pyrotechniky. Inspektoři se zaměřili na nákupní centra a kamenné obchody hlavního města Prahy a Středočeského kraje. V 6 případech bylo zjištěno porušení právních předpisů.

Česká obchodní inspekce v 5 případech zaznamenala porušení zákona 206/2015 o pyrotechnice. Z toho ve 3 případech byla kontrola realizována za účasti nezletilého figuranta. V těchto 3 případech byly prodány pyrotechnické výrobky kategorie F2 osobě nesplňující věkovou hranici 18 let. Do této kategorie patří například petardy, římské svíce, menší rakety, menší kompakty, větší prskavky, bengálské ohně a větší rotující předměty, které nesmí být prodávány osobám mladším 18 let. Dále ve 2 případech prodávající řádně nevedl evidenci pyrotechnických výrobků. V 1 případě byl porušen zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele. Obchodníci řádně neoznačili nabízené pyrotechnické výrobky cenou. Dalších 5 obchodníků musí předložit vedenou evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků. Pokud tak neučiní v souladu se stanovenými požadavky zákona o pyrotechnice, budou přijata opatření v kompetenci ČOI.

Na základě provedené kontroly uložila Česká obchodní inspekce Středočeského kraje a Hlavního města Prahy 3 pokuty na místě v celkové výši 13 000 Kč. S dalšími prodejci bude zahájeno správní řízení.

autor: Tisková zpráva