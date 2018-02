Česká rada dětí a mládeže: Naše pochybení bylo v nepřesném odhadu dotačních nákladů

MŠMT během kontrolovaných let dopracovalo metodiku přidělování dotací do oblasti mládeže a snaží se o to, aby pravidla byla sepsaná na jednom místě a měla jasný výklad. Zveřejňuje bodové hodnocení, začíná sledovat vývoj v členské základně i výkonové ukazatele příjemců dotací. Pravidelně se schází na školeních i dalších jednáních s příjemci dotací. Má koncepci, má stanovené indikátory pro její vyhodnocování. Dokončilo projekt uznaných organizací pro práci s dětmi a mládeží a podepsalo s nimi smlouvy o dlouhodobé spolupráci na základě vládních zásad pro financování NNO.

Kontrolované organizace stojí a padají na práci dobrovolníků, kteří odvedou 3x větší hodnotu práce s dětmi a pro děti než dostanou na dotacích. To málo úvazků, které v kontrolovaných organizací bylo, pobíralo z dotací mzdy odpovídající platovým tarifům ve státní správě. Vyúčtování dotací na straně příjemců, až na mizivé procento nákladů, bylo v pořádku. Navíc některé popisované problémy na straně organizací vznikají tím, že stále přísnější pravidla se stávají nejednoznačnými. Zatímco strava se do dotace dát může, občerstvení nikoli. Zatímco účetně je dohadní položka předpokládané spotřeby energií, klasickým nákladem, pro vyúčtování dotace to platit nemusí. Jenže skutečnou výši spotřeby se dozvíte od dodavatele energií dávno potom, co musíte vyúčtovat dotaci.

ČRDM obdrželo v kontrolovaných letech od MŠMT 39 mil. Kč. Pochybení na naší straně bylo v nepřesném odhadu dotačních nákladů na nájem a energie v roce 2014. Vratka činí 81 tis. Kč, tedy 0,2 % z uvedené částky.

autor: Tisková zpráva