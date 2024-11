Česká televize: Adventní koncerty se letos poprvé uskuteční i mimo Prahu, výtěžek opět pomůže čtyřem neziskovým organizacím

„Jsem rád, že letos se nám podařilo zorganizovat dva koncerty i mimo Prahu. Kromě již těch tradičních v Břevnovském a Strahovském klášteře se letos uskuteční i v kostelech Nanebevzetí Panny Marie v Polné a v Oseku. Těší mě každoroční zájem diváků o Adventní koncerty, které se už staly nedílnou součástí vánočního programu České televize, a všem děkuji za štědrost a ochotu pomoci potřebným,“ říká generální ředitel České televize Jan Souček.

Moderátory letošního ročníku budou Ester Janečková, Petr Hradil a Jan Potměšil. Stejně jako každý rok jsou patrony adventních koncertů oblíbené tváře České televize, letos nabídku přijali Josef Kvasnička, Aleš Zbořil, Darja Stomatová a Petra Eliáš Voláková. O hudební vystoupení se postará na tři desítky hostů. Varhaník Pavel Černý, Český akademický sbor z Brna, cimbálová muzika Veselica a v pěvecké roli se objeví i herečka Veronika Khek Kubařová nebo žesťové kvinteto Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, cellisté z Violoncellového ansámblu Ševčíkovy akademie či Orchestr Ježkovy stopy se zajímavou orchestrací klasických Ježkových skladeb. Vystoupí také Jiří Pavlica a Hradišťan, skupina Jelen, Markéta Irglová, Smyčcové kvinteto Jihočeské filharmonie, Barocco sempre giovane, Eva Burešová a Kryštof Pobořil, Pavel Haas Quartet nebo Alinde Quintet.

„Adventní koncerty České televize se letos budou vysílat už po třicáté čtvrté, což je dlouhá a zavazující tradice. První ročník se konal v roce 1991. Byla to doba, kdy česká společnost teprve objevovala principy charitativní pomoci. K formátu Adventních koncertů ČT jsme se nechali inspirovat obdobným projektem v Rakousku a šlo o první vybírání v přímém přenosu, kdy se on-line sčítala vybraná částka. Nicméně i tento koncept se musí čas od času vyvíjet,“ říká kreativní producent Radomír Šofr. A přidává více informací k letošní novince: „Společným jmenovatelem našich výjezdů z Prahy je, že se dostaneme blíže k divákům České televize, přímo do regionů, a bude to na atmosféře koncertů znát.“

Výtěžek z prvního koncertu poputuje do Střediska rané péče Educo Zlín, které poskytuje terénní službu rané péče 120 rodinám v celém Zlínském kraji. Podporují rodiny s dětmi se zdravotním postižením od narození do 7 let věku dítěte, děti s PAS, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, děti s komplikacemi způsobenými předčasným porodem, s poruchami komunikace a neurovývojovými poruchami či děti s obtížemi ve vývoji bez stanovené diagnózy.

Patron koncertu, moderátor hlavní zpravodajské relace Události, Josef Kvasnička k tomu říká: „Jsem ze Zlína, jsem patronem zlínské organizace. O to větší je to motivace! Raná péče znamená pomoc těm nejzranitelnějším, tedy dětem. Absolvoval jsem návštěvu u rodiny v Otrokovicích. Ty pocity jsou takřka nesdělitelné. Bylo mi s nimi moc hezky.“

Druhý koncert pomůže ParaCENTRU Fenix v Brně, jehož hlavním cílem je soběstačnost klientů – vozíčkářům usnadňuje přechod z institucionální péče do domácího prostředí, pomáhá jim a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, podporuje je při návratu na pracovní trh a umožňuje jim sdílet a vyměňovat zkušenosti a informace. Jeho patronem je moderátor soutěžního pořadu AZ-kvíz Aleš Zbořil: „Fenix má obrovské potíže s prostory a to limituje služby, které může klientům nabízet. Svítá nicméně naděje na větší sídlo na rovině na jihu Brna. Pokud se jeho rekonstrukce podaří, Fenix bude moct rozšířit jak své služby, tak zvětšit počet klientů, kterým je může nabídnout.“

Třetí koncert chce pomoci Centru Locika, nestátnímu specializovanému pracovišti zaměřenému na pomoc dětem ohroženým násilím, ať již v pozici přímé oběti, či svědka násilí v rodině. Cílem Lociky je minimalizovat dopady na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí. Patronkou Lociky je válečná zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová: „Svou účast na Adventních koncertech vnímám jako poctu. Ve své práci se hlavně v posledních téměř třech letech pravidelně setkávám se strachem, násilím a beznadějí. Nejhorší je vidět bezradnost lidí, kteří si uvědomují, jak málo toho mohou ve svém životě ovlivnit, když se ze dne na den obrátí všechno naruby. Jako novináři to můžeme jen zaznamenávat. Jako patronka ale můžu veřejně podpořit organizaci, která skutečně něco změnit dokáže.“

Výtěžek ze čtvrtého koncertu zamíří do pacientské neziskové organizace Maminy s rakovinou, která jako jediná v ČR pomáhá onkologicky nemocným maminkám, aniž by rozlišovala druh jejich nádorového onemocnění. A protože jde o tým lidí, kteří si tímto onemocněním prošli, věnují se komplexní pomoci celé rodině v centrech v Praze, Plzni, Táboře a Aši. Nabízí i on-line pomoc. Patronkou této organizace je moderátorka pořadu Sama doma Petra Eliáš Voláková: „Je vidět, že platí, že sdílená zkušenost zde opravdu neskutečně funguje. Organizace se zaměřuje, krom odborné, psychologické a jiné pomoci maminkám, i na praktickou pomoc s hlídáním v rodinách, doučování a řadu další pomoci, která je nesmírně důležitá. Jsou to inovativní praktické služby, které jsou vlastně na hranicí sociálních služeb, neexistují na ně žádné granty, a proto věřím, že by zde mohla sbírka významně pomoci. Stejně tak i v doplňkových projektech, jako je půjčování paruk, prevence a řada dalších.“

Diváci mohou vybrané neziskové organizace podpořit více způsoby: zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADVENT 30, DMS ADVENT 60, DMS ADVENT 90 nebo DMS ADVENT 190 na číslo 87 777. Další možností je převod na transparentní účet Adventních koncertů ČT (692 692 692/0800) nebo prostřednictvím QR platby. Darovat on-line je možné na portálu www.darujspravne.cz a v průběhu jednotlivých koncertů také prostřednictvím call centra.

