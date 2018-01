Česká televize pozvala Jiřího Drahoše s Milošem Zemanem do debaty

14.01.2018 16:10

Česká televize pozvala oba prezidentské kandidáty, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb, do společné debaty. Ta by se měla konat v předvečer druhého kola voleb, ve čtvrtek 25. ledna.