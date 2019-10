České dráhy: Parní vlak vyrazí na ukončení sezóny v muzeu v Lužné u Rakovníka

Na víkend 26. a 27. října připravilo ČD Muzeum v Lužné u Rakovníka letos poslední setkání parních lokomotiv, které uzavře letošní parní sezónu. Z pražského hlavního nádraží pojede do Lužné parní vlak a parní jízda je připravena také v úseku z Lužné do Rakovníka. Atraktivní program je přichystaný i v samotném areálu muzea, které bude otevřené od 9:30 do 17:00 hodin.

Zvláštní vlak bude oba dva dny odjíždět z pražského hlavního nádraží v 8:54, pojede přes Kralupy nad Vltavou, Kladno a Stochov a do Lužné u Rakovníka přijede v 11:13. Zpět do Prahy se bude vlak vracet v 15:00 a pojede po stejné trase. V čele vlaku pojede parní lokomotiva 477.043 „Papoušek“. Po oba víkendové dny bude možné se svézt parními vlaky do Rakovníka a zpět. Z Lužné bude odjíždět v 9:47 a 13:48, zpět z Rakovníka v 10:35 a 14:35. V čele těchto vlaků pojede nedávnou opravená lokomotiva 414.096 „Heligón“.

Jednosměrná jízdenka z Prahy a Kralup nad Vltavou do Lužné vyjde na 160 Kč (děti od 6 do 15 let 120 Kč), z Kladna a Stochova do Lužné pak na 100 Kč (děti 80 Kč). V parním vlaku z Lužné do Rakovníka a zpět bude platit jednotné jízdné za 60 Kč jedním směrem. Prodej jízdenek je zajištěn u všech pokladen Českých drah, doprodej jízdenek bude možný u vlakového personálu.

V luženském železničním muzeu si mohou návštěvníci prohlédnout expozici historických lokomotiv, vozů a drážní techniky, k vidění budou i modelová kolejiště a zájemci se svezou úzkorozchodnou parní lokomotivou č. 21. Zajištěné bude občerstvení a prodej upomínkových předmětů.

Muzeum bude mít o tomto víkendu otevřeno oba dny od 9:30 do 17:00 hod. V pondělí 28. října ve státní svátek bude muzeum otevřené letos naposledy. Detailní informace o ČD Muzeu jsou na stránkách ZDE.

