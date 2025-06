České dráhy: Parní vlak zamíří na oslavu Posázavské stezky

Posázaví je považováno za mekku trampingu v bývalém Československu. Romantické údolí Sázavy mezi Týncem nad Sázavou a Pikovicemi patří už od 20. let minulého století k oblíbeným výletním cílům trampů a skautů, kteří sem často vyrážejí vlakem z nedaleké metropole. Nejzajímavější úsek tratě podél Sázavy mezi odbočkou Skochovice a Jílovým u Prahy letos slaví 125. výročí a jen o dvacet let mladší je Posázavská stezka spojující Pikovice a Krhanice.

U příležitosti těchto dvou jubileí České dráhy vypraví v sobotu 21. června parní vlak z Prahy-Vršovic do Týnce nad Sázavou a zpět. Do Posázaví, konkrétně jeho horní části, vyrazí parní vlak i následující den v neděli 22. června. Zájemci se budou moci svézt po lokálce z Kolína přes Kutnou Horu do Zruče nad Sázavou.

Historický vlak, který bude nasazen na sobotní trasu z Prahy-Vršovic přes Jílové u Prahy do Týnce nad Sázavou i na nedělní trasu z Kolína do Zruče nad Sázavou, bude sestaven z historických vozů řady Ce (tzv. Rybáků) a bufetového vozu s nabídkou občerstvení. V jeho čele pojede parní lokomotiva 354.195 „Všudybylka“.

Párou na oslavy výročí Posázavské stezky

(sobota 21. června 2025)

Sobotní parní vlak bude vypraven u příležitosti dvou výročí – 125 let Posázavského pacifiku a 105 let Posázavské stezky. Historická souprava sveze cestující po jedné z našich nejkrásnějších tratí podél Vltavy a Sázavy z Prahy přes Davli, Petrov u Prahy (Pikovice) a Jílové u Prahy do Týnce nad Sázavou. Této trati se přezdívá Posázavský pacifik.

Vlak bude odjíždět z nádraží Praha-Vršovice v 10:04 a v 11:25 z něj bude možné vystoupit na zastávce Petrov u Prahy. Vlak přivítají občané Hradišťka v dobových kostýmech a návštěvníci se budou moci zúčastnit oslav výročí „105 let Posázavské stezky“ (více ZDE), které proběhnou na louce v blízkosti lávky přes řeku Sázavu.

V Jílovém u Prahy, kam vlak dorazí v 11:41, mohou cestující navštívit štolu sv. Antonína Paduánského nebo štolu sv. Josefa, kde se ve středověku dolovalo zlato. Na náměstí pak stojí za návštěvu Regionální muzeum s expozicí těžby zlata a trampingu.

Konečnou stanicí vlaku pak bude Týnec nad Sázavou, kam vlak dorazí v 11:59. Ve městě je možné navštívit hrad, kde je k vidění výstava ze soukromé sbírky hraček „Kdo si hraje, nezlobí“ nebo výstava obrazů „Malíři Posázaví“. Ve věži gotického hradu si pak zájemci mohou prohlédnout výstavu „Sázavěnkov“, inspirovanou knížkou Pohádky o Sázavěnce, a výstavu „Střípky z historie Týnecka“.

Na zpáteční cestu opět po trase legendárního Posázavského pacifiku se parní vlak vydá z Týnce nad Sázavou v 15:30. Z Petrova u Prahy (Pikovic) bude odjíždět v 16:08 a do Prahy-Vršovic přijede v 17:25.

Podrobný jízdní řád a ceník jízdného v parním vlaku je k dispozici na portálu ZDE a Vlakem na výlet (ZDE). Jízdenky je možné zakoupit v předprodeji v e-shopu ZDE a také ve všech pokladnách ČD.

Párou do Zruče nad Sázavou

(neděle 22. června 2025)

Historický vlak z Kolína přes Kutnou Horu do Zruče nad Sázavou a zpět je letošní novinkou Českých drah. Cestující sveze v neděli 22. června. Parní vlak bude odjíždět v 9:49 z Kolína, z kutnohorského hlavního nádraží se pak vydá na další cestu v 10:35. V 10:59 vlak dorazí do Malešova, kde bude možné navštívit soukromý pivovar a ochutnat zdejší pivo, které je vyráběné původní metodou bez filtrace a pasterizace. Cestující si mohou naplánovat také návštěvu místního muzea nebo výlet v okolí vodní nádrže Vrchlice.

Konečnou stanicí vlaku bude ve 12:36 Zruč nad Sázavou. Zájemci zde mohou navštívit zámek s návštěvnickým okruhem a několika interaktivními expozicemi – „Vodácké muzeum“, „Příběh řeky Sázavy“, „Svět kostiček a panenek“ nebo „Muzeum od verpánku k Baťovi“. Vyplatí se také vystoupat na Kolowratskou věž a pokochat se výhledem po okolí. Děti určitě zaujme „Stezka rytíře Miloty“ v zámeckém parku. Detaily o zámeckém areálu jsou na stránkách ZDE. Pro hravé je ve městě k dispozici jedinečný kuličkový areál (ZDE), který se nachází u dětského hřiště v ulici 5. května.

Na zpáteční cestu do Kutné Hory a Kolína se parní vlak vydá po stejné trase v 14:40. Příjezd do Kolína je naplánován na 17:00.

Podrobnosti o parním vlaku jsou na portálu ZDE a Vlakem na výlet (ZDE). Jízdenky je možné zakoupit v předprodeji v e-shopu ZDE a také ve všech pokladnách ČD.

