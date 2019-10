České dráhy: Změna času ovlivní šest dálkových vlaků i spoje v okolí Prahy

V noci ze soboty 26. na neděli 27. října končí letní čas a hodinové ručičky se ve 3:00 hod. posunou o hodinu zpět. Kvůli této změně bude šest nočních dálkových vlaků Českých drah uprostřed noci hodinu čekat na odjezd podle středoevropského času (SEČ). Pokud by vlaky nezůstaly stát, jely by po změně času ve zbytku trasy o hodinu dříve. Změna se dotkne také regionálních vlaků v pražské aglomeraci. Vlaky tzv. „nočního pražského rozjezdu“ budou z metropole odjíždět ve 2:30 už podle nového času.

Dálková doprava – vlaky hodinu počkají na nový čas

Na území České republiky se změna času dotkne celkem šesti nočních dálkových spojů Českých drah a jejich partnerů, které budou uprostřed noci ve vhodných stanicích hodinu stát a odjedou z nich už podle nového, středoevropského („zimního“) času:

EN 442 Slovakia Humenné – Praha vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 03:23 hod. SEČ

EN 443 Slovakia Praha – Humenné vyčká ve stanici Ostrav-Svinov a odjede v 02:15 hod. SEČ

EN 444 Bohemia Košice – Praha vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 02:10 hod. SEČ

EN 445 Bohemia Praha – Košice vyčká ve stanici Olomouc hl.n. a odjede v 02:18 hod. SEČ

nightjet 456 Wien – Berlin vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 02:15 SEČ

nightjet 457 Berlin – Wien vyčká ve stanici Bohumín a odjede v 02:20 SEČ

České dráhy zároveň zajistí ve stanicích Bohumín a Břeclav vzájemný přechod lůžkových a lehátkových vozů mezi všemi nočními vlaky a jako obvykle tak zajistí všechna plánovaná přímá spojení.

Noční pražský rozjezd – vlaky z Prahy hodinu počkají a pojedou už podle nového času

Víkendový posun času se dotkne také regionálních spojů v okolí Prahy. Vliv bude mít konkrétně na spoje tzv. „nočního pražského rozjezdu“, tedy vlaků, které ve 2:30 ráno odjíždějí z pražského hlavního nádraží do všech důležitých směrů (do Kolína přes Český Brod i Nymburk, Berouna přes Rudnou u Prahy i Řevnice, do Kralup nad Vltavou, Mělníka, Kladna, Benešova u Prahy a Čerčan přes Vrané nad Vltavou).

Vlaky, které se před půl třetí ráno sjíždějí na pražském hlavním nádraží, pojedou jako obvykle a na své trase v souvislosti se změnou času nikde čekat nebudou. V opačném směru ven z Prahy budou všechny tyto vlaky odjíždět už podle nového času, tedy ve 2:30 SEČ. Soupravy tak fakticky budou na hlavním nádraží hodinu stát a díky tomu je budou moci využít nejen cestující, kteří přijdou na odjezd ještě podle původního letního času, ale i ti, kteří vyrazí na odjezd už podle pozdějšího středoevropského času.

Cestující dále upozorňujeme, že v souvislosti s výlukou na trati 070 v úseku Praha-Čakovice – Neratovice bude za spoj směrem do Mělníka vypraven z pražského hlavního nádraží v 02:33 SEČ náhradní autobus do Neratovic (s přípojem dále do Mělníka) a zároveň také vlakový spoj do Prahy-Čakovic. Vlaková souprava bude v Čakovicích končit (dále mimo Prahu nepojede), cestujícím jedoucím do stanic a zastávek mezi Prahou-Čakovicemi a Mělníkem je určen spoj náhradní autobusové dopravy.

Aktuální polohu vlaků si můžou cestující ověřit v mobilní aplikaci Můj vlak, na internetových stránkách ZDE nebo na lince Kontaktního centra ČD 221 111 122.

