Český ostrovní dům: První Češi získali nejvyšší ocenění EK. Bez dotací inspirují celou Evropu

V hlavním bodu programu, před naplněným sálem Evropské komise, z rukou Miguela Arias Caneteho, evropského komisaře pro energetiku a ochranu klimatu, převzali nejvyšší cenu, tzv. EU Sustainable Energy Award, Pavel Podruh a Jakub Hořický z projektu Český ostrovní dům. Ten se dlouhodobě zabývá koncepty budov v různé míře zdrojové soběstačnosti a vývojem vlastních energetických produktů pro domácnosti.

Jak uvedl Canete ve svém úvodním proslovu: „Ocenění EU Sustainable Energy Award je vlajkovou lodí Evropské komise, která každoročně vybírá z obrovského množství projektů z celého kontinentu. Hledáme subjekty, které významně pomáhají urychlovat celospolečenský přechod k obnovitelným zdrojům a čistšímu systému energetiky.“

Projekt Český ostrovní dům založil Pavel Podruh v roce 2016 a od té doby vybudoval robustní generátor návrhů energeticky soběstačných budov, které zdarma poskytuje veřejnosti. Kromě jiného projekt také provozuje velkou studentskou architektonicko-technologickou soutěž, vyvinul vlastní systém řízení energetiky v budovách a dokončil prototyp vlastního bateriového úložiště pro domácnosti.

Přímo na pódiu Pavel Podruh uvedl: „Misí Českého ostrovního domu je urychlování nástupu čistších technologií, sdílení a decentralizace do běžných domácností a budov. Možná si z našich nápadů někdo vybuduje vlastní podnikání, to je vlastně i cílem. Jsme tým čtyř lidí a nemáme žádné evropské ani státní dotace. Jsme malá společnost, pracujeme zespodu, ale máme žraločí dravost.“ EU Sustainable Energy Award získal Podruh v ktegorii Young Energy Leaders. Ceremoniál uzavřela Pirjo Jantunen ze Světové energetické rady: „To co jsme letos obzvlášť hledali byl inovativní přístup, něco co by nás inspirovalo po celé Evropě a co by bylo možné replikovat v dalších zemích. Našli jsme to.“

Český ostrovní dům vznikl v roce 2016 jako přirozený důsledek této doby plné neuvěřitelných inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Studiem soběstačnosti se tým projektu usilovně snaží uvažovat nad možnostmi dalšího evolučního kroku stavby domova, udržitelněji zachovávajícího současný standard životní úrovně. Tento proces zahrnuje ostrovní, hybridní a v budoucnu i aktivní budovy. Více informací naleznete ZDE.

Kompletní vizualizace dvojice chystaných ostrovních domů ke stažení ZDE

autor: Tisková zpráva