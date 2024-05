CzechTourism: Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 jako příležitost pro český cestovní ruch

reklama

Mistrovství světa v ledním hokeji má obrovský potenciál, pokud jde o propagaci Česka v zahraničí, a to díky značnému mezinárodnímu zásahu. Dokládají to též čísla z roku 2015. Podle Českého svazu ledního hokeje (Český hokej) se jednalo o dosud nejnavštěvovanější turnaj v historii, pokud jde o celkový počet návštěvníků. Tehdy šampionát shlédlo na stadionech 741 690 lidí. V průměru každý zápas navštívilo 11 589 diváků. Rekordních počtů dosáhly také TV sledovanost s více než 1 miliardou diváků, návštěvnost fanzón s 1,2 milionem fanoušků a aktivita na sociálních sítích a oficiálních stránkách IIHF, které navštívilo 6,8 milionu uživatelů. Neméně úspěšné bylo i MS v ledním hokeji, které ČR pořádala v roce 2004, kdy jeden zápas navštívilo v průměru 9 859 fanoušků.

„Tato událost není jen o sportu, ale má také významný ekonomický dopad jak během samotného šampionátu, tak i po jeho ukončení. Na základě zkušeností z minulých let, kdy Česko bylo pořadatelskou zemí, se dá předpokládat, že situace bude obdobná a do Prahy či Ostravy dorazí fanoušci hokejových týmů napříč národnostmi. Vysoké zastoupení pak budou mít hlavně evropské destinace. CzechTourism v tomto ohledu spolupracuje s Českým hokejem a prostřednictvím kanálů MS v ledním hokeji bude prezentovat Česko jako zemi, kterou se vyplatí navštívit a která má hodně co nabídnout. Taková prezentace pomůže následně zvýšit zájem o tuzemsko i počet turistů, kteří se ho rozhodnou poznat. A platí to nejen pro hlavní město a Moravskoslezský kraj, ale i ostatní regiony,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechToursim František Reismüller.

Zahraniční návštěvníci obvykle přijíždějí na více dnů, protože „jejich“ národní tým odehraje během šampionátu několik zápasů. V návaznosti na MS v ledním hokeji roste zájem o ubytovací kapacity a další služby spojené s cestováním, včetně stravování. Šampionát je bezesporu velkou příležitostí pro místní podnikatele, kteří mohou těžit z vysoké návštěvnosti. Čím větší mezinárodní zásah a počet návštěvníků je, tím vyšší je pravděpodobnost, že to bude mít přínos pro hotely, restaurace, kavárny a další provozovny tohoto typu.

„Věřím, že bychom se mohli přiblížit rekordní návštěvnosti z roku 2015. Zájem diváků je opravdu velký. Jak už bylo uvedeno – šampionát není jen o hokeji a o sportovní atmosféře okolo, ale také o lákadlech hostitelských měst, které určitě mají co nabídnout. Předem děkuji všem restauratérům, hoteliérům, podnikatelům v cestovním ruchu a všem ostatním, že nám pomohou se o fanoušky z celého světa postarat a zajistit jim tak nezapomenutelné zážitky,“ uvádí prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Za zmínku stojí i fakt, že ubytování a stravování se netýká pouze fanoušků, ale také samotných hráčů a dalších členů hokejových týmů, rozhodčích či třeba zahraničních novinářů. Jednotlivé reprezentace zpravidla dorazí do dějiště MS v ledním hokeji už 5 až 7 dní před samotným zahájením šampionátu na přípravné kempy, přičemž hráči budou ubytováni ve čtyřhvězdičkových hotelech. Délka jejich pobytu se pak odvíjí od toho, jak je daný tým úspěšný. Český svaz ledního hokeje odhaduje ve studii proveditelnosti, že příjem v rámci spotřeby zákazníků, včetně ubytování a stravování, se letos bude pohybovat kolem 2 mld. korun.

„Podle našich dat vycházejících z obsazenosti hromadných ubytovacích zařízení momentálně činí průměrné ceny za pokoj během prvního víkendu šampionátu v Ostravě 8 377 Kč, v hlavním městě pak 11 986 Kč. V počtu rezervací hrají roli i další události, které se v tomto období souběžně konají, ale MS v ledním hokeji je zcela prokazatelně tím hlavním tahounem,“ doplňuje vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček.

Agentura CzechTourism o šampionátu už v předstihu proaktivně informuje fanoušky v zahraničních destinacích. Převážně pak tam, kde má lední hokej dlouhou tradici, jako je třeba Skandinávie, nebo v zemích, které s Českem sousedí, např. v Německu.

„Už v loňském roce jsme prostřednictvím našich zahraničních zastoupení podpořili prodej balíčků na MS v ledním hokeji. Aktuálně toto téma propagujeme na relevantních zahraničních trzích, pracujeme s místními influencery, kteří představují místa konání mistrovství v rámci svých reportáží apod. Společně s Českým hokejem jsme spustili komunikaci na stránkách VisitCzechia prostřednictvím speciální sekce. Návštěvníci se dozví nejen informace k šampionátu, ale i další praktické rady a zajímavosti, které se jim mohou hodit během pobytu v Česku. Mimo jiné i to, co stojí za vidění v Praze a celém Moravskoslezském kraji,“ uzavírá ředitelka Odboru marketingu a zahraničních zastoupení CzechTourism Jana Štumpová Konicarová.

