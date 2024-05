Kasal (ANO): Podvod na předkladatele novely. Mě žádná dohoda dvou ministrů nezajímá

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se obrátím také na pana ministra, protože jsem jeden z předkladatelů. A musím vám, pane ministře, říct, nejsem žádný začátečník, jsem tady deset let. Protože to, co jsme se domlouvali s lékaři, je opravdu důležité ochránit naše děti. A ve chvíli, kdy při garančním výboru zjistíte, že tam je tohleto dáno, ano, můžete tvrdit, že to bylo v původním komplexním pozměňovacím návrhu, ale toto, já jsem k tomu přistupoval ve chvíli, kdy to byl poslanecký návrh, mě žádná domluva dvou ministrů v té chvíli nezajímá.

A hlavně bych vás chtěl upozornit, jako předkladatel jsem se účastnil jednání, ne určitě všech, ale těch dvacet jednání, která byla, tak jste nebyl ani vy, ani pan ministr Válek, abyste tam tohle sdělil. A chtěl bych vědět, jakým způsobem souvisí řešení psychoaktivních látek s tím, že se nebudou kontrolovat restaurační zařízení. A ten argument, jako omlouvám se. Vy tady řeknete, že to bude zjednodušení. Tak já to řeknu úplně obráceně. Ještě jste to sám ve svém projevu řekl. Že se vlastně odstraní kontrola z restauračních zařízení, nebo otevřených zařízení, jak jste řekl. No ale ona teď byla právě v těch všech, které jste potom jmenoval. V restauracích, školách, školkách, v nemocničních zařízeních. Tak je logika, že tedy najednou z jednoho to odstraníme, i když u všeho ostatního to bude?

Ještě sám řeknete: Ale voda se kontrolovat bude. No tak budeme kontrolovat vodu a nebudeme kontrolovat potraviny? Logika mi tady úplně chybí.

MUDr. David Kasal, MHA ANO 2011



poslanec

