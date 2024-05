Farhan (ANO): Ten zákon provází neskutečný chaos

reklama

Já bych se jenom krátce vyjádřil k panu ministrovi. Tento zákon provází neskutečný chaos. Máme tady zákon, který předkládá skupina poslanců, v televizi mluví protidrogový koordinátor Vobořil, že je to jeho novela, já už jsem zmaten, jestli ve Sněmovně předkládají novely poslanci, nebo protidrogový koordinátor této vlády, měli byste si tam, pánové a dámy, udělat pořádek.

To, co říkal pan ministr, že pod kontrolou budou mít psychomodulační látky. Já jsem na to sám zvědavý. Toto je jediný experiment v rámci Evropské unie, nemáte vyhlášky, nemáte podzákonné normy, ani nevíme vlastně, co bude psychomodulační látka a jak bude vypadat. Máte nějakou kostru. To, co se tady stalo s hygienickými stanicemi a o těch zdravotních rizikách, jak jste mluvil, to je z mého pohledu jedna z likvidací hygienické služby jako takové. Už v loňském roce jste sebrali skoro sto míst v rámci hygienických stanic. Tady mluvíte o tom, že hygienické stanice nepracují jednotně. To je skvělá kritika od jednoho ministra na druhého ministra. Proč ten ministr nic nedělá? Vždyť už je to skoro tři roky, co je ve vládě. Slibuje zákon o hygienách. Ten sliboval už na jaře... Takhle. On ho nesliboval, jeho náměstek nám představil, abych byl úplně korektní, že bude představen na podzim loňského roku a už je to další rok zpátky a není tady zase vůbec nic.

Já bych tady tímto chtěl vyzvat pana ministra, který věřím, že toto jednání sleduje, aby vystoupil z ilegality, aby sem přišel, aby nám řekl, co radostného a proč chce, aby toto bylo sebráno hygienickým službám. Proč přistoupit na tuto dohodu, na jakém základě? Proč udělal tento deal? My jsme se dozvěděli na zdravotním výboru, že prostě je to dohoda ministrů, ale nikdo o ní neví. V poslaneckém návrhu vznikla dohoda ministrů a ministr zdravotnictví je stále v ilegalitě a není v Poslanecké sněmovně při takhle důležitém zákonu.

