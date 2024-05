Obavy generála Šedivého: Konflikt mezi USA a Čínou. A jaderné zbraně

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý v pořadu K věci na CNN Prima News varoval před nevyhnutelnou válkou mezi Spojenými státy a Čínou. Šedivý předpověděl, že tento konflikt by mohl mít globální dopady a existuje reálné nebezpečí použití jaderných zbraní. Hrozí, že Rusko by se v tomto konfliktu přidalo k Číně. Mezitím na Ukrajině však bude dál postupovat.

reklama

V pořadu K věci na CNN Prima News bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý mluvil o vývoji války na Ukrajině. Rusové budou dle jeho názoru i nadále v budoucích měsících postupovat, ne však tak dramatickým tempem.

„Myslím, že Rusové budou ještě několik měsíců postupovat. Nebude to nějakými dramatickými skoky o desítky kilometrů za den, ale s cíli, které v současné době mají,“ uvedl bývalý náčelník. Vysvětlil, že Ruské federaci jde především o ovládnutí Luhanské a Doněcké oblasti, Záporoží a Chersonu. „Ty bojové aktivity nasvědčují tomu, že se do budoucnosti snaží získat i Charkov a Charkovskou oblast, což už také několikrát bylo zmíněno v ruských vyjádřeních. A Oděsa, Podněstří… to je celý ten pás, který by Ukrajinu de facto izoloval od východu a zároveň od Černého moře.“

„Pokud by se Ukrajincům podařilo zastavit postup, tak si myslím, že se poměry vyrovnají a dokonce může přijít chvíle, kdy se začne vyjednávat,“ dodal Šedivý.

Rusové dle jeho názoru mají převahu, protože úspěšně přeměnili svůj průmysl na válečnou ekonomiku a díky tomu mají silnou vojenskou výrobu. Úspěšně v Rusku probíhá i mobilizace. „Velmi rychle převedli svůj průmysl na válečnou ekonomiku. Mají poměrně intenzivní výrobu zbraní a vojenského materiálu a zároveň průběžně mobilizují. V záloze drží až 70 tisíc vojáků na prohlubování současné ofenzivy,“ uvedl Šedivý.

Pokud by i Evropa přešla na takovýto styl výroby, nemělo by Rusko šanci, míní Šedivý. „My dneska pracujeme pořád téměř v tom normálním byznysovém prostředí, ale kdybychom opravu šli tím direktivním způsobem vyrábět zbraně a vojenský materiál, tak má Evropa obrovský potenciál,“ prohlásil bývalý náčelník.

Možnost jaderného konfliktu

Vedle vývoje války na Ukrajině byl v závěru rozhovoru diskutovaný i možný konflikt mezi Spojenými státy americkými a Čínou. Válka mezi těmito dvěma mocnostmi je dle slov Šedivého nevyhnutelná.

„Jsou to závěry známé už dlouhá léta. V Evropě jsme zahleděni sami na sebe, ale americká generalita a bezpečnostní experti s tím dlouhá léta pracují a hledají, jak se té válce vyhnout. Ale ambice prezentované Číňany jsou natolik v kontradikci s názory ostatních států v tomto regionu, například Japonska, ale i USA, a tam se ukazuje, že k nějakému konfliktu pravděpodobně dojde,“ uvedl.

„Lze předpokládat, že to bude konflikt, který se rozroste do mnohem většího měřítka. Mimo jiné právě to, že by se mohlo stát, že by se Rusko spojilo s Čínou a začalo prosazovat své zájmy silou, protože Spojené státy americké se konfliktu v Evropě nebudou moci věnovat,“ řekl s tím, že by mohlo jít o „globální konflikt“, v němž by „existovalo silné nebezpečí, že by skončil použitím jaderných zbraní“.

Psali jsme: Velká díra u Doněcku. Rusové ji použijí. Ukrajinci udělali velkou chybu Německý kancléř se pokusil o vtip na Ukrajinu. A schytal to Ukrajinci schovaní v ČR: „Jaké dilema? Porušují zákon, máme povinnost je vydat.“ Trump: Čeho se Biden dotkne, promění se v h*vno

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.