Jen tak odložit? To nejde. Rajchl se nebál říct, že Vrbětice nesedí

Pane doktore, vy jste se zúčastnil známého setkání konzervativců CPAC v Budapešti. Tady se to nesetkalo zrovna s ovacemi, viděl jsem i nějaké zesměšňující koláže na vaši adresu. O čem ta akce byla?

Konference CPAC sdružuje konzervativní strany, jde o velmi prestižní záležitost. Setkávají se tam lídři národně-konzervativních stran, které ve svých zemích prosazují národní zájmy, mají podobný náhled na současný vývoj a odmítají migraci, Green Deal a destrukci tradičních rodinných a křesťanských hodnot. V podstatě se staví jako hráz vůči prosazování progresivních myšlenek ze strany woke aktivistů z Bruselu.

Kdo typově se akce účastnil?

Účastnily se špičky jak evropské, tak světové politiky. Viktor Orbán, Geert Wilders, předseda španělské strany Vox Santiago Abascal, američtí kongresmani, zástupci z Latinské Ameriky atd. Opravdu prestižní záležitost, kterou momentálně komentují média na základě naprosto hloupého vyjádření polského ministra zahraničí Sikorského. Tento člověk je v současné době nejhorší politik v celé střední Evropě. Ten řekl, že se jedná o sabat proputinovských nacionalistů. Ten člověk se musel zbláznit, anebo je na drogách. Byla tam celá řada kongresmanů a senátorů ze Spojených států amerických, kteří dokonce prosazovali i pomoc Ukrajině, s čímž sice my nesouhlasíme, ale rádi hledáme shodu v jiných oblastech. Tvdit, že se jednalo o nějaký proruský sabat je absolutní nesmysl a výmysl pana Sikorského, kterého by tam nikdo nikdy nepozval ani otevírat dveře.

Za sebe říkám, že to byla velmi zásadní akce, alespoň pro mě. Diskutovala se tam řada nesmírně zajímavých témat. Projevy zejména Orbána a Wilderse byly dokonalé s tím, že hlavním nebezpečím je pro nás migrace a migrační pakt. Téměř všichni účastnici se shodli na tom, že otevřené hranice znamenají sebevraždu Evropy a musíme se spojit napříč státy, abychom zabránili tomuto obrovskému nebezpečí, které by totálním způsobem změnilo charakter a tvář Evropy.

Když mluvíte o nebezpečí otevřených hranic, s jakými dojmy jste sledoval středeční velkolepé vládní oslavy 20 let členství naší země v EU? Do jaké míry je co slavit?

Ty oslavy mi připomněly staré časy před rokem 1989, kdy se chodilo v rudé barvě a skandovalo „se Sovětským svazem na věčné časy“. Dnes je to pouze v modré se žlutými hvězdičkami a de facto se také volá „s EU na věčné časy“. Rétorika je úplně stejná. Jde o totální naivismus, servilitu a snahu se neustále snažit někomu podbízet a ukazovat, jak strašně moc nám EU pomáhá, jak bychom bez ní neexistovali atd. Vyloženě mě všechny tyto glorifikace odpuzují, s realitou to nemá vůbec nic společného.

Drtivá většina našich obyvatel chápe, že Evropská unie dávno uhnula ze svého původního směru a současný Brusel je skupina byrokratů snažící se nám nejen diktovat jak máme žít, ale pokouší se destruovat Evropu zelenou a duhovou lží a otevřenými hranicemi. V tuhle chvíli není co slavit. Pokud EU zásadním způsobem neotočí v současném kurzu, během několika let se začne drolit stejně tak, jako se začal v roce 1991 drolit Sovětský svaz.

Policisté v týdnu přišli s tím, že odložili vyšetřování vrbětického výbuchu s tím, že viníci jsou prokázáni, tedy ti dva ruští špioni a podle Víta Rakušana fakticky Putinův režim. Nevydali ale ani mezinárodní zatykač, jak upozorňují někteří analytici. Jak to vnímáte?

Nejsem analytik, ale právník. Proto odložím politickou korektnost a natvrdo řeknu, že ministr Rakušan lže. Podle platného trestního řádu v České republice nelze odložit trestní stíhání jenom proto, že se pachatel skrývá nebo je na území státu, který nespolupracuje. To je absolutní lež a bylo by protizákonné, pokud by takový postup nastal. Dokazuje to, že si Vít Rakušan absolutně vymýšlí. V takovém případě se totiž vede trestní řízení proti uprchlému a jde o naprosto běžné řízení, vedou se jich stovky. Představa, že by to nebylo možné u tzv. dvou ruských agentů je naprosto lichá. A hlavně je protiprávní.

Proč by to tedy říkali?

Za sebe tvrdím, že tam něco velmi nehraje a říci, že policie jasně určila viníky, to je naprostá hloupost. Prokázat vinu může jedině soud, nikoli policie. To by soudy byly zbytečné, kdyby o vině a nevině rozhodovala policie. Nebo jestli to tak už je, pak zrušme soudy. Opakuji, že vinu a nevinu může konstatovat jedině soud. Zastupoval jsem desítky případů, kdy policie tvrdila, že si je naprosto jistá a vina je prokázána a potom v rámci soudu došlo ke zproštění obžaloby. I kdyby policie něco zjistila, neznamená to, že tomu tak skutečně je. V rámci dokazování v hlavním líčení se velmi často prokáže úplně něco jiného než jaká jsou zjištění policie, protože shromažďování důkazů z její strany je často vedena tak, aby došlo k určení pachatele, i když to nespáchal a soudní praxe to prokazuje. Ze strany NCOZ a minsitra Rakušana toto beru jako absolutní lež, kde je mnoho nejasností. Připomíná mi to snahy zamést všechno pod koberec v případě střelby na filozofické fakultě. Jsem přesvědčen, že Vít Rakušan je v současné době největším lhářem v naší zemi. Lhal ohledně střelby na filozofické fakultě, lhal ohledně migračního paktu a lže v případ Vrbětic.

Naznačujete, že není snaha ze strany státu dotáhnout šetření Vrbětic do konce a spokojíme se s tím, co řekla policie, aniž by zveřejnila důkazy. Proč tomu tak je?

Podle mého názoru jde o politické a ideologické rozhodnutí a kdyby tady zítra spadl meteorit, svede se to na Rusko. Prostě si rychle našli pohodlného viníka, který je pro veřejnost akceptovatelný a navíc konvenující se světonázorem části veřejnosti. Sám jsem přesvědčen z řady indicií, že policejní závěr je nesmysl a nevěřím, že by dva ruští agenti nejdříve pokazili otravu Skripala, pak pokazili Vrbětice a ještě se fotili u orloje a navíc se ubytovávali pod pasy na svá jména. To prostě nesedí. Případy, ve kterých jsou důkazy tak zřejmé až bijí do očí, jsou směšné a málo uvěřitelné. Byla zde spekulace, že se jednalo o zakrývací manévr, kdy ty zbraně měly být prodány do třetích zemí, kam je vývoz zakázán a ten výbuch to měl zakrýt. To jsou ale všechno jen spekulace. Za sebe jednoznačně říkám a zavazuji se k tomu voličům, že pokud my budeme ve vládě, znovu tyto kauzy otevřeme a došetříme to s plnou objektivitou a transparentností, aby veřejnost měl přehled. V této zemi se už strašně dlouho lže a lidé potřebují konečně slyšet pravdu. Současná vláda ale pravdu neříká ani když se splete, oni lžou kdykoli otevřou pusu.

