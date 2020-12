Český statistický úřad: Ve čtyřech obcích voliči vybrali nové zastupitele

reklama

Volební účast dosáhla 61,27 %. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Bynovec na Děčínsku, 74,10 %. Mandát získalo celkem 14 mužů a 12 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 46 let. Nejstaršímu je 68 let, nejmladšímu 29 let.

„Nové či opakované volby do obecních zastupitelstev se v letošním roce uskutečnily celkem čtyřikrát. Kromě nich zpracovával Český statistický úřad řádné i doplňovací volby do Senátu a volby do krajských zastupitelstev. I přes složitější situaci způsobenou protiepidemickými opatřeními jsme tento volební rok úspěšně zvládli. Nyní se již připravujeme na volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční během příštího roku,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

O post zastupitele se ucházelo 26 žen, tj. 40,6 % z celkového počtu kandidátů. Průměrný věk kandidátů byl 44 let, přičemž nejmladšímu kandidátovi bylo 21 let, nejstaršímu 68 let.

Poslední okrsek byl zpracován ve 00:28 hodin. V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

