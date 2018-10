CzechTourism připravil ohňostroj ke stu letům Československa. Odpálen bude v 19:18

CzechTourism pro oslavy a připomínky významných výročí letošního roku připravil jednotnou marketingovou koncepci a kampaň Společné století. Pražskou část oslav – Národní oslavy sta let československé státnosti – završí v neděli 28. října ohňostroj, který bude odpálen v 19 hodin, 18 minut.

Pyromuzikální show s názvem Společné století provede pražské návštěvníky Národních oslav dějinami posledních sta let. Ohňostroj, podobný tomu, který jsou Pražané zvyklí sledovat k Novému roku, bude na počest sta let od vzniku Československa odpálen z hladiny Vltavy mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Ideálními místy pro jeho sledování tak bude Dvořákovo nábřeží či náplavka na Františku, kde bude zajištěno i ozvučení, popř. pražská Letná. Nábřeží Eduarda Beneše bude pro veřejnost zavřeno. Show bude trvat 10 minut a 10 sekund.

Ohňostroj Společné století bude ve svých jednotlivých obrazech skládat poctu významným sportovním momentům, české hudbě, přírodě i státním symbolům České republiky. Rozdělen bude do pěti obrazů, úvodní „Hrdost“ doprovodí Smetanovy fanfáry z opery Libuše, druhý obraz Vlastenectví“ podbarví Vltava z cyklu Má Vlast, přičemž modré a zlaté pyrotechnické efekty budou uspořádány tak, aby navodily dojem mihotajících se vlnek řeky Vltavy. Třetí obraz „Panenská příroda“ bude výletem po českých i moravských horách a loukách, doprovodí je melodie Vadima Petrova z Krkonošských pohádek. Čtvrtý obraz „Šampióni“ začíná záznamem komentáře sportovního moderátora Roberta Záruby ze ZOH v Naganu a připomíná české sportovní úspěchy. Závěrečný „Národ“ doprovodí melodie Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Chválím tě země má a státní hymna České republiky. Ta pyromuzikální show uzavře společně s ohňostrojem vyvedeným v barvě trikolory.

„Věřím, že letošní velkolepé oslavy sta let od vzniku Československa oslavíme s grácií ve všech regionech. Ráda bych touto cestou vyzvala všechny občany, aby se o nadcházejícím víkendu pochlubili českou vlajkou. Ať už klasicky vyvěšenou, namalovanou nebo třeba jen sdílenou na sociálních sítích. Česká republika má být na co pyšná,“ vyzývá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

CzechTourism, který byl pověřen zajištěním jednotné marketingové koncepce a kampaně k letošním oslavám, připravil ohňostroj jako jednu ze závěrečných aktivit. V rámci letošních oslav zajistil mimo jiné jednotné logo v barvách trikolory, které je vyvedeno v původním českém autorském písmu Sklonar, a je dílem autorů současné generace české typografické školy – Martina Váchy a Marka Pistory.

CzechTourism také připravil audio a videospoty oslav, ve kterých za všechny české a slovenské osobnosti vystupují herci Viktor Preiss a Táňa Pauhofová. Tvářemi kampaně, která vybízí k oslavám společného století, jsou ale i významné osobnosti působící mimo kulturní oblast – kardiochirurg Jan Pirk, generálmajor v.v. Emil Boček, profesionální akrobatický letec Martin Šonka nebo fotbalista Antonín Panenka.

„Využití marketingového konceptu žijících osobností namísto odkazu na historické osobnosti století jsme zvolili záměrně, a to na základě odborného výzkumu, který jsme si před samotným zpracováním zadali,“ představuje ideu vrcholící kampaně ředitelka CzechTourism Monika Palatková.

Agentura zároveň připravila webovou prezentaci oslav na adrese www.spolecnestoleti.cz, kde jsou k nalezení nejen historické milníky České a Slovenské republiky, ale i oficiální akce, které byly a ještě budou připraveny během roku 2018 ve všech regionech České republiky.

Připravena je i bezplatná aplikace pro chytré telefony. Její uživatelé si mohou vytvořit stejný vizuál s českou vlaječkou na tváři, jako mají osobnosti kampaně. Zapojit se mohou i skrze své sociální sítě, a to např. pomocí aktualizace svého profilového obrázku z facebookového profilu Společného století.

CzechTourism především pro účely zahraniční prezentace letošních oslav připravil i virtuální realitu prezentující posledních sto let historie či branding Českého domu na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde byl zahraničními novináři oceněn zlatou medií pro nejlepší dům.

Kampaň agentury CzechTourism vznikla nejen pro Českou republiku a Slovensko, ale i pro Polsko, Německo, Rakousko, Francii, Rusko, USA či Velkou Británii.

„Cílem kampaně s výzvou „oslavme společné století“ je probudit v Češích i Slovácích národní hrdost a sounáležitost, a to i mimo významná sportovní vítězství. Symbolem kampaně jsou národní české a slovenské vlajky namalované na tvářích osobností, jejichž profesní život je s Českou či Slovenskou historií neodmyslitelně spjat. Dovětek Neměnil/a bych - Nemenil/a by som je poselstvím celé kampaně – přes všechna úskalí a historické karamboly posledních sta let bychom naši zemi za jinou nevyměnili,“ dodává ke kampani hlavní projektový manažer Společného století Lukáš Bajer.

Psali jsme: CzechInvest se připojuje k národním oslavám 100 let republiky ČSR patřila mezi bohaté země, rozdělení pomohlo ČR, píší Slováci České dráhy: Sto let republiky připomene lokomotiva, která bude propagovat ČR u nás i v zahraničí CzechTourism: Grand Prix festivalu Tourfilm 2018 putuje do Španělska

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva