07.08.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k oznámení, že jde Výzva do voleb.

Kubisková (Výzva): Jdeme jako Výzva do voleb. Máme skvělé lidi
Foto: archiv K. Kubiskové, se svolením
Popisek: Karolína Kubisková

Jsme VÝZVA2025. A jdeme do toho!

Na tiskové konferenci jsme v Praze představili naši novou politickou stranu: její hodnoty, hlavní pilíře i klíčové osobnosti. A také jednu důležitou věc – jdeme do voleb!
Máme skvělé lidi ve všech krajích naší republiky a další se k nám každým dnem přidávají. Toho si nesmírně vážíme.

Jsme strana zlatého středu – slušná, poctivá a odpovědná alternativa pro všechny, kdo zatím neměli koho volit.

Co chceme?

  • Spravedlivou společnost bez zneužívání solidarity
  • Férové podmínky pro pracující rodiny s dětmi
  • Ochranu seniorů a zdravotně znevýhodněných
  • Zemi s vysokou životní úrovní a prosperující ekonomikou
  • Moderní vzdělání, zdravou přírodu
  • Dostupné energie a potraviny, větší soběstačnost
  • Silné a sebevědomé Česko, na které budeme právem hrdí. 

Pojďte do toho s námi. Nastal čas změny.

Ing. Karolína Kubisková

  • zastupitelka města
