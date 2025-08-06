Kubisková (Výzva): Jdeme jako Výzva do voleb. Máme skvělé lidi

Jsme VÝZVA2025. A jdeme do toho!
Na tiskové konferenci jsme v Praze představili naši novou politickou stranu: její hodnoty, hlavní pilíře i klíčové osobnosti. A také jednu důležitou věc – jdeme do voleb!
Máme skvělé lidi ve všech krajích naší republiky a další se k nám každým dnem přidávají. Toho si nesmírně vážíme.
Jsme strana zlatého středu – slušná, poctivá a odpovědná alternativa pro všechny, kdo zatím neměli koho volit.
Co chceme?
- Spravedlivou společnost bez zneužívání solidarity
- Férové podmínky pro pracující rodiny s dětmi
- Ochranu seniorů a zdravotně znevýhodněných
- Zemi s vysokou životní úrovní a prosperující ekonomikou
- Moderní vzdělání, zdravou přírodu
- Dostupné energie a potraviny, větší soběstačnost
- Silné a sebevědomé Česko, na které budeme právem hrdí.
Pojďte do toho s námi. Nastal čas změny.
Ing. Karolína Kubisková
autor: PV