ČSÚ: Průmyslovou produkci v červnu podpořila výroba motorových vozidel

Průmyslová produkce v červnu byla reálně meziměsíčně nižší o 1,1 %. Meziročně vzrostla o 0,2 %. „Průmyslová produkce v červnu meziročně stagnovala. Mírně kladný výsledek byl podpořen zejména nárůstem ve výrobě motorových vozidel a navazujících odvětvích: výrobě pneumatik nebo elektrických zařízení,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Růst zaznamenaly i podniky v odvětví výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména u výrobků určených pro stavebnictví. Záporným směrem k vývoji průmyslové produkce působila v červnu zejména výroba elektřiny, kde se snížila produkce především v uhelných elektrárnách. Pokles pokračoval i v dalších odvětvích zpracovatelského průmyslu: v chemickém průmyslu, ve výrobě strojů a zařízení nebo výrobě oděvů, obuvi a kožedělných výrobků.
Hodnota nových zakázek v běžných cenách v červnu 2025 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 3,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 6,0 %, tuzemské nové zakázky zaznamenaly růst o 1,7 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 2,9 %. „Hodnota nových průmyslových zakázek klesla zejména ve výrobě motorových vozidel. Pokles pokračoval v chemickém průmyslu, výrobě kovů, hutnictví a slévárenství nebo výrobě oděvů,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Hodnota nových zakázek se naproti tomu meziročně zvýšila ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků nebo výrobě elektrických zařízení.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červnu 2025 meziročně snížil o 1,9 %.
Dle Eurostatem zveřejněných údajů v květnu 2025 meziročně vzrostla průmyslová produkce v EU27 o 3,4 %. Nejvíce vzrostl průmysl Irska (o 40,7 %) a Finska (o 5,9 %). Výkon českého průmyslu se zvýšil o 2,2 %. Průmyslová produkce v Německu vzrostla o 1,9 %. Největší meziroční pokles zaznamenala Belgie (o 7,3 %) a Bulharsko (o 6,5 %). Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce vzrostla výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (o 28,2 %), nejvyšší pokles zaznamenala výroba oděvů (o 6,6 %). Údaje za červen 2025 zveřejní Eurostat podle předběžného harmonogramu 14. 8. 2025.
autor: Tisková zpráva