Česko není jen Praha a Brno. Cukrářka či klempíř si také zaslouží podporu, říká poslankyně ANO Oborná
07.08.2025 11:31 | Rozhovor
Poslankyně Ing. Monika Oborná je poslankyní za stranu ANO od roku 2017. Mezitím se ale také exponovala v komunální politice – letech 2014 až 2018 byla zastupitelkou města Náměšť nad Oslavou. Vystudovala Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně (získala titul Ing.).
Paní poslankyně, jak se dokázala taková křehká mladá žena prosadit mezi dravými muži, kteří mají vždy velké politické ambice?
Jsem holka z vesnice. S klukama jsem hrála fotbal, vyrůstala jsem s jejich dobrodružstvími i lumpárnami. Takže si myslím, že vím, jak na ně. Někdy si musíte dupnout, jindy trochu počkat a ondy zase pochválit. Za žádnou cenu ale nesmíte na sobě nechat znát slabost. Je pravda, že do české politiky se nyní hodně propisuje takové to mužské ego a ta jejich touha vyhrát za každou cenu. Myslím, že by politice slušelo více žen a hlavně více snahy o kompromis.
Od roku 2021 jste členkou hospodářského výboru. Dokážete ovlivnit chod tohoto výboru svými názory a obohatit tento výbor svojí odborností, kterou jste vystudovala na Agronomické fakultě Mendelovy univerzitě v Brně?
Určitě ano. Ta fakulta byla skvělá v tom, že mi dala systém a rozhled. Ale ve sněmovně se hlavně snažím hájit zájmy Vysočiny, respektive neustále vysvětluji poslancům, že Česko není jen Praha a Brno. Chápu třeba jejich snahu podporovat start-upy, ale nepřijde mi fér je zvýhodňovat na úkor jiných firem, které založí mladí lidé. Nemyslím si, že klempíř, cukrářka nebo jiní menší podnikatelé mají být bití na tom, že to jejich podnikání není start-up. Podpora podnikání má být, podle mého, pro všechny stejná.
Od roku 2024 jste i členkou výboru pro evropské záležitosti. Kam si myslíte, že dnešní Evropa směřuje? A co vaše pozice v tomto výboru přináší vám a jak ho můžete obohatit svými názory?
Myšlenka EU je skvělá, ale je dobré si přiznat, že realizace trochu kulhá. Je například naprosto správné se chovat s respektem k přírodě. Oteplování planety je riziko, ne že ne. Ale zároveň je absurdní si myslet, že to urveme sami, bez ohledu na Asii, Afriku nebo USA. Nemám ráda ten okázalý evropský aktivismus a nařízení, jejichž logiku znají jen někteří lobbisté a vybraní europoslanci.
Pojďme si trochu odpočinout od vaší práce a řekněte nám, jak trávíte léto?
Když nepracuji, tak asi na zahradě a péčí o svého vlčáka. Je to už senior, takže vyžaduje trochu víc péče, ale za ty všechny krásné chvíle, které jsme spolu prožili, si ji zaslouží. Dost času také trávím na zahradě u rodičů. Ale musím říct, že mě neskutečně těší povídat si s lidmi z Vysočiny, které nyní potkávám při kampani.
Snažíte se o dovolené politiku ze své myslí vytěsnit?
Snažit se mohu, ale moc to nejde. Ale nevadí mi to. Naopak.
Pokud strana ANO uspěje ve volbách a stane se vítězem voleb, kam bude Česko pod jejím vedením směřovat?
Jsme klasická prozápadní strana, kde je hlavní hodnotou zájem našich obyvatel. Česko na tom po vládě Petra Fialy není dobře, bude třeba napravit řadu nepravostí. Musíme vrátit lidem víru v budoucnost. Abych nemluvila jen obecně, tak konkrétně to znamená podporu života mimo velká města, podporu bydlení, zdravotnictví a samozřejmě velkým úkolem je, že musíme zajistit seniorům důstojný život. A pak je tu ještě jedna věc – bezpečnost. To je další bod, který vláda Petra Fialy nezvládla.
Nepřehazujete tak na ně jen problém, který nedokážete vyřešit? A hlavně jak to řeší hlavní problém, že pohotovostí ubývá, a když už ji potřebujete, často tam čekáte i hodiny? Je tedy pravda, že někteří pohotovost zneužívají, ale otázkou je, zda s tím jde něco dělat? Protože dost lidí ji nezneužívá z...
