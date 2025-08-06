Urban (SPD): Město bez vizí, bez dialogu, bez dokončených projektů. To chci změnit

07.08.2025 11:02 | Komentář

Praha má obrovský potenciál, ale chybí jí vize, dialog s obyvateli a schopnost dokončovat veřejné projekty. Kandiduji, abych město vrátil lidem — ne developerům. Aby se z Prahy stal skutečný domov, ne jen katalog vizualizací.

Urban (SPD): Město bez vizí, bez dialogu, bez dokončených projektů. To chci změnit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Urban, kandidát SPD do europarlamentu

Když se procházím Prahou, nemohu se ubránit dojmu, že hlavní město není jen živým organismem — je i zrcadlem našich rozhodnutí, kompromisů a slepých uliček. A především našich priorit. Jako architekt s mezinárodní zkušeností vidím nejen budovy, ale i absenci vizí. Praha je místo plné potenciálu, které se ale utápí v nedokončených stavbách, nesmyslných investicích a nekonečných tendencích „stavět pro efekt“, místo pro člověka.

Kolik budov v Praze už stálo miliony — ale dodnes zejí prázdnotou? Nová Palmovka, zamýšlená jako moderní centrum s radnicí a zázemím pro občany, dnes připomíná opuštěný monolit. Místo, které mohlo sloužit tisícům, stojí jako pomník neschopnosti dokončit veřejné projekty. Nebo jinak: jako důkaz, že klientelismus je často silnější než odborný úsudek.

Doprava v hlavním městě stagnuje. Metro D, tramvajová trať na Dědinu, městský okruh — roky plánování, soutěží, studií a stále bez hmatatelných výsledků. Mezitím rostou developerské projekty, často bez odpovídající infrastruktury, bez škol, bez zdravotní péče. Staví se to, co generuje zisk, ne to, co vytváří hodnotu pro lidi.

Politika ve městě připomíná šachovou partii, kde tahy určuje spíš tlak zájmových skupin než strategie rozvoje. Veřejné projekty se rodí mimo dohled veřejnosti, bez analýz, bez otevřeného dialogu, bez dat. A tak vznikají projekty, které nikdo nechce, zatímco skutečné problémy — dostupné bydlení, školky, péče o seniory — se odsouvají do pozadí.

Městu chybí dialog. Chybí ochota ptát se obyvatel: co potřebujete? co vám chybí v okolí? co vás trápí? Místo toho se investuje do vizualizací za miliony, zatímco lidé čekají na místo ve školce nebo zubaře v docházkové vzdálenosti. Odpovědi obyvatel by byly konkrétní, prosté a realistické: bezpečné přechody, lavička na náměstí, komunitní centrum, dostupný byt.

Praha by mohla být městem komunit, městem krátkých vzdáleností, městem s ambicí být lídrem v udržitelnosti i inovacích. Mohla by být městem, kde se neplánuje za zavřenými dveřmi, ale s lidmi. Městem, kde se stavby nejen zahajují, ale i dokončují. Kde mají smysl. Kde je nejdůležitějším prvkem člověk, ne beton.

Právě proto kandiduji. Ne abych jen kritizoval, ale abych město vrátil lidem. Aby Praha přestala připomínat developerský katalog, a začala být skutečně naším společným domovem.

Dr. Ing. Milan Urban

  • SPD
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kohout (SPD): Středoškolské vzdělání řemesel
Jaroš (SPD): Povede Polsko skutečně bývalý rváč Karol Nawrocki, nebo někdo jiný?
Vích (SPD): Vládní bitcoiny musí mít viníky
Šlechtic žene mladé proti starým: Senioři vám volí peklo. Jednejte

Článek byl převzat z Profilu Dr. Ing. Milan Urban

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Urban , SPD

autor: PV

Tvrdíte, že pohotovost zajistí zdravotní pojišťovny

Nepřehazujete tak na ně jen problém, který nedokážete vyřešit? A hlavně jak to řeší hlavní problém, že pohotovostí ubývá, a když už ji potřebujete, často tam čekáte i hodiny? Je tedy pravda, že někteří pohotovost zneužívají, ale otázkou je, zda s tím jde něco dělat? Protože dost lidí ji nezneužívá z...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Od smogu a kouření pročistí plíce domácí sirupOd smogu a kouření pročistí plíce domácí sirup V případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinnýV případě hořčíku je potřeba se zaměřit na ten opravdu účinný

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kubisková (Výzva): Jdeme jako Výzva do voleb. Máme skvělé lidi

12:07 Kubisková (Výzva): Jdeme jako Výzva do voleb. Máme skvělé lidi

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k oznámení, že jde Výzva do voleb.