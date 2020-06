DPP: Škoda 14 TrE, jeden z posledních českoamerických trolejbusů, je vystaven v Muzeu MHD

reklama

Jediný dochovaný exemplář tohoto typu trolejbusu na území ČR bude až do neděle 1. listopadu 2020 dočasně vystaven v Muzeu MHD. Fanouškové a návštěvníci si jej mohou prohlédnout nejen o víkendech, ale i ve středu odpoledne. Muzeum MHD je letos až do 2. září nově otevřeno pro veřejnost také každou středu od 13:00 do 18:00.

Trolejbus Škoda 14 TrE ev. č. 9803 byl nasazen do pravidelného provozu v americkém Daytonu 10. června 1998. Pro místní dopravní podnik RTA Dayton jezdil téměř 22 let do loňského 7. prosince, kdy poté byly poslední trolejbusy Škoda 14 TrE vyřazeny z provozu. Dayton bylo současně poslední město na americkém kontinentu, kde tato vozidla sloužila na pravidelných linkách MHD.

Trolejbus Škoda 14 TrE byla speciální verze vozidla vyvinuta v ČR a určena pro dopravní podnik v Daytonu v Ohiu v USA. Vycházela z československého trolejbusu Škoda 14 Tr, která se začala vyrábět v závodě v Ostrově nad Ohří v roce 1981. Škodě Ostrov se na začátku 90. let podařilo prosadit na trhu v USA a v roce 1994 společně s firmou AAI Baltimore založila společnost ETI Baltimore, jejímž cílem byla výroba trolejbusů Škoda 14 TrE pro města Dayton a později 14 TrSF a 15 TrSF pro San Francisco. První prototypy byly v Hunt Valley u Baltimore vyrobeny v roce 1995, celkem jich dopravní podnik v Daytonu odebral 57, dalších 277 odebralo San Francisco. V Hunt Valley probíhala pouze kompletace vozidel, Škoda Ostrov do USA dodávala hotové skelety a kontejnery s elektrickou výzbrojí a náhradními díly.

V současnosti jeden trolejbus Škoda 14 TrE ev. č. 9602, což byl jeden ze tří odlišných prototypů dodaných do USA, slouží pro RTA Dayton jako historické vozidlo v nepojízdném stavu. Další trolejbus ev. č. 9809 je v Illinois Railway Museum a vozidlo ev. č. 9803 věnoval dopravní podnik v Daytonu časopisu Československý Dopravák, aby sloužil jako historické vozidlo české veřejnosti. „Je současně jediným českoamerickým trolejbusem dochovaným na území ČR a v muzeálních sbírkách bude připomínat českou tradici výroby trolejbusů a úspěch českého strojírenství 90. let na trhu v USA,“ doplnil Libor Hinčica, šéfredaktor časopisu Československý Dopravák.

Díky sbírce nadšenců a fanoušků na crowdfundingovém webu Startovač.cz se podařilo trolejbus Škoda 14 TrE ev. č. 9803 letos v květnu a na začátku června přepravit z USA do Evropy a následně do ČR. V pondělí 15. června jej přepravní společnost za asistence speciálního vyprošťovacího vozidla Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Tatra Phoenix složila ve vozovně Střešovice. Technici DPP společně s majitelem, Liborem Hinčicou, trolejbus opět zprovoznili a od středy 17. června 2020 je dočasně vystaven na čtvrté koleji v Muzeu MHD. Bude zde k vidění do 1. listopadu 2020. Fanouškové a návštěvníci si jej mohou prohlédnout nejen o víkendech, ale nově také každou středu odpoledne, a to až do 2. září.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (DPP), je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2020 DPP vlastnil 1 144 autobusů, 850 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. DPP v loňském roce přepravil 1,17 miliardy cestujících a ujel více než 182 mil. vozokilometrů. Podnik měl k 1. 1. 2020 celkem 11 006 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 303 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha.

