Primátor Svoboda: Panely. Moderní a odpovědný přístup k energii

24.08.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k solárním panelům v Praze.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Primátor Bohuslav Svoboda

Navštívil jsem Divadlo pod Palmovkou – jedno z nejlepších pražských divadel a zároveň nově také místo, kde stojí další městská solární elektrárna.

Na střeše divadla vyrostla fotovoltaika o výkonu téměř 50 kWp, kterou vybudovalo Pražské centrum obnovitelné energie. Díky ní se sníží provozní náklady divadla a město udělalo další krok k větší energetické soběstačnosti.

Praha dnes provozuje už více než 40 vlastních solárních elektráren a další desítky jsou v přípravě. Každá vyrobená kilowatthodina znamená úsporu veřejných prostředků, které můžeme použít jinde. Třeba na školství, zdravotnictví nebo další kulturní instituce.

Palmovka tak není jen skvělé divadlo, ale také příklad moderního a odpovědného přístupu k energii.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

  • ODS
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

ODS , Svoboda

