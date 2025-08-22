Primátor Svoboda: Panely. Moderní a odpovědný přístup k energii

Navštívil jsem Divadlo pod Palmovkou – jedno z nejlepších pražských divadel a zároveň nově také místo, kde stojí další městská solární elektrárna.
Na střeše divadla vyrostla fotovoltaika o výkonu téměř 50 kWp, kterou vybudovalo Pražské centrum obnovitelné energie. Díky ní se sníží provozní náklady divadla a město udělalo další krok k větší energetické soběstačnosti.
Praha dnes provozuje už více než 40 vlastních solárních elektráren a další desítky jsou v přípravě. Každá vyrobená kilowatthodina znamená úsporu veřejných prostředků, které můžeme použít jinde. Třeba na školství, zdravotnictví nebo další kulturní instituce.
Palmovka tak není jen skvělé divadlo, ale také příklad moderního a odpovědného přístupu k energii.
autor: PV