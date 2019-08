DPP: Zmodernizovaný vestibul a eskalátory ve stanici metra B Karlovo náměstí jsou ode dneška v provozu

Projekt se podařilo uspíšit a díky 24 hodinovému režimu prací mohou cestující výstup směr Karlovo náměstí využívat od dnešní 11. hodiny, o týden dříve, než byl původní plán.

S modernizací stanice Karlovo náměstí se začalo 9. října 2018. Během uplynulých 10 měsíců se podařilo vyměnit staré sovětské eskalátory Petrohrad za nové, moderní, značky Schindler, vyměnit také osvětlení eskalátorového tunelu, zrekonstruovat vestibul metra, podchody, podhledy, obklady stěn, dlažby, bezpečnostní prvky na schodišti či vstupní prosklené stěny. Kromě toho zhotovitel, jímž bylo obchodní sdružení „Společnost Karlovo náměstí HOCHTIEF CZ – BREMA“, nainstaloval ve stanici nerezový odvodňovací systém, zrealizoval sanace průsaků, vybetonoval nové nosné konstrukce, vyčistil nástěnné malby, obnovil antigrafitti nátěry a i zrekonstruoval technické zázemí.

„Jednou z nejobtížnějších částí komplexní rekonstrukce stanice metra Karlovo náměstí byla výměna tří ramen eskalátorů, které na vzdálenosti zhruba 64 metrů překonávají dopravní výšku 31,9 metrů,“ uvedl Tomáš Koranda, předseda představenstva HOCHTIEF CZ.

Staré sovětské eskalátory Petrohrad sloužily ve stanici od počátku osmdesátých let. Pouze jejich odstraňování zabralo 35 dnů. Jeden schod původních eskalátorů vážil až 40 kilogramů, hmotnost nového je o více než polovinu nižší. Celý ocelový kolos byl demontován na jednotlivé sekce, stroje musely být částečně rozřezány, aby je bylo možné dostat ven. Nové eskalátory byly vyrobeny v závodě společnosti Schindler v Dunajské Středě na jižním Slovensku. „Jednotlivé díly pohyblivých schodů vážily 2 až 7,4 tuny a musely se do stanice spouštět na ocelových lanech, a poté osazovat na místo pomocí kladkového systému,“ doplnil Tomáš Koranda. Nové eskalátory svými parametry plně odpovídají požadavkům na sníženou energetickou náročnost a zvýšenou bezpečnost provozu. V neposlední řadě také na snížení požárního rizika.

„Občanům a návštěvníkům Prahy předáváme do užívání další zmodernizovanou stanici metra. Jsem rád, že je to další z rozsáhlých rekonstrukcí, kterou DPP ve spolupráci s dodavateli zrealizoval v dřívějším termínu, než ke kterému se zavázal. Děkuji všem zaměstnancům DPP a dodavatelů, kteří se o to zapříčinili,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Modernizace vestibulu a eskalátorů není jedinou akcí, kterou ve stanici Karlovo náměstí realizujeme. Na konci června příštího roku zde zprovozníme výtahy, čímž se Karlovo náměstí stane 46. bezbariérovou stanicí metra v Praze. Revitalizace a bezbariérovost stanic metra je jednou z našich největších priorit. V příštích letech nás čekají rekonstrukce stanic Florenc, Anděl, Jiřího z Poděbrad či Nádraží Holešovice.“

„U dalších starých eskalátorů ve stanicích pražského metra podrobně přezkoumáme jejich stav a spolehlivost, a pokud se prokáže, že je už nebude možné opravit, necháme je vyměnit. Budeme je s DPP řešit jednotlivě podle stavu každého z nich. Neplánuji plošně vyměnit všechny staré nebo naopak vůbec žádný. Zkrátka je necháme přezkoumat a na základě posudků profesionálů se rozhodneme. Nicméně prioritou jsou pro nás momentálně bezbariérové stanice. Snažím se o to, aby MHD v Praze byla skutečně pro každého. Momentálně pracujeme s DPP na výtahu ve stanici Karlovo náměstí. Příští rok začneme pracovat na výtazích ve stanicích Jiřího z Poděbrad a Opatov. Projekčně se plánuje ve stanici Invalidovna,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a předseda dozorčí rady DPP.

Celkové investiční náklady akce se předpokládají ve výši cca 225 milionů Kč. Vzhledem k charakteru akce má DPP podanou žádost o podporu z evropských fondů v rámci OP Praha – pól růstu ČR, přičemž může získat podporu až ve výši 83,6 mil. Kč.

Bezbariérovost stanice Karlovo náměstí

Od 29. dubna 2019 DPP ve spolupráci se společností HOCHTIEF CZ realizuje výstavbu výtahu do/ze stanice Karlovo náměstí. V současnosti probíhá ve Václavské ulici hloubení dvou šachet, pomocné a výtahové, následně budou práce pokračovat razením 64 metrů dlouhé přestupní chodby, která bude vést přímo nad tunelem metra. Přestupní chodba bude na jedné straně vést ke dvojici výtahů ze/do střední lodi stanice metra a na druhé straně ke dvojici výtahů, kterými se cestující dostanou do Václavské ulice resp. naopak bezbariérově do metra. Šachta výtahů do Václavské ulice bude mít 40 metrů, šachta výtahů do střední lodě stanice metra 15 metrů. Zahájení provozu výtahů DPP plánuje na konec června 2020.

O stanici metra Karlovo náměstí

Karlovo náměstí je podzemní trojlodní ražená stanice, která byla otevřena v roce 1985. Je založena 40 metrů hluboko a dlouhá je 165 metrů, a to včetně technologického zázemí. V pracovních dnech projde stanicí průměrně 66 tis. cestujících, z toho vestibulem Resslova 48 tis. cestujících.

