Dvacet let linky do ráje technologické vyspělosti. Letiště Praha a Korean Air slaví kulaté výročí spojení do Soulu

reklama

První let na trase Praha-Soul dopravce Korean Air se uskutečnil 15. 5. 2004. Obsluhoval ho Airbus A330-200 s kapacitou 257 míst. V průběhu let se pak na lince vystřídalo hned několik typů letadel, například Airbus A330-300, Boeing 777-200ER, Boeing 777-300ER a Prahu také pravidelně navštěvovaly i Boeing 747-400 a 747-8i. V březnu 2014 byl na linku mimořádně nasazen i Airbus A380. V současnosti se cestující na této lince mohou těšit na již zmíněný Boeing 787-9 Dreamliner.

„Jde o významné výročí, kterého si velmi cením. Je skvělé, že tuto dálkovou linku dopravce Korean Air využilo za 20 let již přes 1,5 milionu cestujících. Praha je dlouhodobě oblíbenou destinací jihokorejských turistů. Popularita tohoto spojení navíc postupně roste, v prvním kvartálu tohoto roku jsme zaznamenali nárůst poptávky. To je dobrá zpráva, protože je to další krok v rámci budování sítě přímých linek do Asie. Toto spojení otevírá cestujícím dveře k destinacím jako například Thajsko, Japonsko, Vietnam nebo Indonésie a Austrálie. Jsem moc rád, že naše spolupráce s Korean Air funguje dlouhodobě a stabilně, a pevně věřím, že společně oslavíme řadu dalších milníků,“ řekl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6995 lidí

„Jsme velmi potěšeni, že můžeme oslavit již dvě desetiletí přímých letů do Prahy. Toto letecké spojení otevřelo mnoho dveří pro obchod i turistiku a je symbolem pevného přátelství mezi Koreou a Českou republikou. Společnost Korean Air je i nadále připravena poskytovat služby na vysoké úrovni a pomáhat tak spojovat obě země,“ okomentoval výročí Jung Byung Sub, Vice President of Passenger Sales Korean Air.

Atmosféru jihokorejské metropole lze nejlépe nasát návštěvou pěti královských paláců Joseonské dynastie ve čtvrtích Jongno-gu a Jung-gu, a to Deoksugung, Gyeongbokgung, Gyeonghuigung, Changdeokgung a Changgyeonggung. Ve městě jsou také k vidění čtyři historické brány, z nichž nejznámější je jižní brána Namdaemun poblíž stejnojmenné tržnice. Zajímavé samy o sobě jsou historické hradby města.

V rámci letního letového řádu je linka do Soulu obsluhována 4x týdně, konkrétně každé pondělí, středu, pátek a sobotu, Boeingem 787-9 Dreamliner pro 269 cestujících. Letenky je možné zakoupit ZDE.

Psali jsme: Letiště Praha podepsalo smlouvu na projekční práce pro rozšíření terminálových kapacit Letiště Praha: Delta Air Lines znovu létá z Prahy do New Yorku Letiště Praha v provozním zisku. Meziročně si polepšilo o 900 milionů Moderní parkovací systém, více míst pro expresní stání a úprava ceníků. Letiště Praha mění parkovací služby

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE