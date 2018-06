EAPN ČR: Speciální autobusy na podporu zajištění důstojného minimálního příjmu projely 32 evropských zemí

Na své cestě uspořádaly kolem 120 akcí za podpory více než tisíce dobrovolníků. Kampaně Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení se zúčastnila i Česká republika.

Kampaň odstartovala 24. dubna v Bruselu, ze kterého vyjely dva speciální autobusy. Ty na své 64denní tour upozornily na důležitost zakotvení důstojného minimálního příjmu do sociálního systému každého státu. Autobusy navštívily 32 evropských zemí, ve kterých realizovaly více jak 120 akcí s programy pro veřejnost. Na nich se lidé mohli ptát, radit se a diskutovat s odborníky problémy v oblasti dluhů nebo třeba sociálních dávek. Symbolicky svoji cestu autobusy zakončily dnes opět v belgickém hlavním městě.

„Považuji za obrovský úspěch, že autobusy navštívily tolik evropských zemí. Díky tomu se otevřela debata nad zajištěním důstojného minimálního příjmu pro všchny obyvatele Evropské unie, kteří jsou sociálně slabší. V Evropské unii žije téměř 119 milionů lidí na hranici chudoby a sociálního vyloučení, což je necelých 24 % všech obyvatel Unie a s tím by představitelé států měli něco dělat. My jsme touto cestou chtěli téma otevřít a umožnit lidem se ptát a radit s odborníky, jak svoji těžkou finanční a sociální situaci řešit.“ popisuje záměr kampaně předseda Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučením Karel Schwarz.

Díky kampani se také otevřela diskuze i s politiky a zákonodárci, kteří tuto situaci mohou změnit. „Představili jsme konkrétní opatření, která by měla garantovat snadno dostupný systém podpory pro každého, kdo se ocitne v problémech. Podpora by měla zajistit důstojný příjem, který lidem umožní stále plnohodnotně žít. Samozřejmě to neznamená, že jen tak obdrží nějakou částku, ale jde nám o tom, aby jim zajistila pokrytí jejich životních nákladů,“ dodává Schwarz.

V České republice kampaň probíhala v Praze, Ostravě a na hradě Hartenberg na Sokolovsku, kde navštívila projekt podporující lidi s nízkými příjmy. Akce pořádané v souvislosti s příjezdem informačních autobusů navštívilo v Česku několik tisíc lidí, kteří využili možnosti individuálních konzultací, poraden a prezentací sociálních služeb. Evropská síť kampaní v Česku také poukázala na nefungující systém sociálního bydlení a mezery v novele zákona o pomoci v hmotné nouzi, která vstoupila v platnost loňský rok. Podle Evropské sítě neřeší problém lidí ohrožených chudobou. Novela je tlačí do situace, aby si co nejrychleji našli třeba i nedůstojnou práci. To v konečném důsledku znamená, že se lidé opět vracejí do stavu, kdy jsou závislí na dávkách od státu. Tyto závěry vyplývají z nejnovější studie, kterou Evropská síť proti chudobě nechala pro kampaň zpracovat.

autor: Tisková zpráva