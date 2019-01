EDP: Stroje z Komořan fungují až ve středoamerickém Hondurasu

Společnost EDP, která je vyrábí, má vlastní kovoobráběcí provoz, kamenickou i truhlářskou dílnu. V prostorech za vlastní výrobní linkou jsou rozlehlé sklady a předmontáž jednotlivých komponent strojů. Šikovnost českých rukou je možno obdivovat na finálních výrobcích při výstupní kontrole a v expedici, kde se hotové stroje balí a připravují na export.

„Na montáži pracuje 160 kmenových zaměstnanců a zhruba čtyřicet externích. Potřebovali bychom nabrat kolem padesáti kmenových zaměstnanců,“ poukazuje výrobní ředitel Jiří Eck na potíže s nedostatkem personálu, které trápí nejeden podnik v České republice. Právě proto vypomáhají agenturní zaměstnanci.

Vysoká variabilita výroby

Velká tabule na zdi v rozlehlé výrobní hale ukazuje, jak si stojí výroba na každé ze čtyř linek. Čísla ukazují aktuální stav výroby, plán a jeho plnění. V každém okamžiku je tedy dokonalý přehled o stavu výroby. Mezi jednotlivými linkami jsou vyznačeny široké cesty, po nichž zaměstnanci logistiky navážejí na elektrovozících jednotlivé komponenty, ať už ze skladů nebo z předmontáže. Každý díl má své místo a pod šikovnýma rukama dělníků roste nový stroj doslova před očima.

„Každý stroj se skládá zhruba ze 450 součástek, z toho 300 si jsme v EDP schopni vyrobit sami. Tabule, která ukazuje stav výroby, je s jednotlivými linkami propojena čidly, takže výkon měří relativně přesně,“ popisuje výrobní ředitel. Když jsou čísla výrazně jiná oproti plánu, začnou blikat. „Jsou ale specifické situace, kdy je neplnění v pořádku. Může jít třeba o problémy s materiálem, nebo neshodu dílů. Popřípadě rozjezd nového výrobku, ta tabule je jenom orientační,“ zdůrazňuje Jiří Eck.

Typy strojů, které z linky sjíždějí, jsou značně variabilní. Podle toho, co si zákazník objedná. Vedle sebe tak mohou v jeden moment stát základní videoloterijní terminály spolu s luxusnějšími zařízeními s několika velkoplošnými obrazovkami. Na výstupní kontrole třeba nyní technici testují automatizovanou ruletu. Podle jazyka na ovládacích prvcích lze snadno zjistit teritorium, kam mají stroje namířeno. Někdy se k expedici dostanou jen předmontované bedny bez samotné elektroniky. To proto, že zejména v Německu a v Rakousku si podle Jiřího Ecka partnerské provozy některé stroje kompletují samy.

Honduras i americká armáda

„Vyváží se drtivá většina produkce. Velký díl míří do států Evropy, ale dodávali jsme i na americký kontinent. Asi nejexotičtější destinací byl Honduras. Vyráběli jsme dokonce stroje pro americké vojenské základny,“ přibližuje Jiří Eck. Forbesy od Novomaticu jsou samozřejmě instalovány i v Česku. Ve většině případů na nich ale hrají lidé z Rakouska a z Německa, kteří je v České republice vysloveně vyhledávají.

Zhruba 10 % produkce tvoří repase. Hry se vyvíjejí, zákazníci vyžadují stále nové. V případě takové repase se zařízení odstrojí, materiál se pečlivě roztřídí, co je možné recyklovat, se recykluje. Po nezbytné povrchové úpravě se do zařízení instaluje nová hra. Na repase je vyčleněna celá jedna montážní linka.

V roce 2018 opustilo brány výrobní haly celkem 60 301 ks strojů, téměř o dva a půl tisíce kusů více, než v roce 2017. Největší podíl činily kompletní automaty včetně elektroniky, těch bylo 38 948 kusů, kovových skeletů v Komořanech vyrobili 14 893 kusů a 6460 kusů činily přestavby.

I přes nedostatek pracovníků se výrobě daří plnit zakázky. Linka jede na jednu směnu, takže má další potenciální kapacitu na navýšení pro výroby. „Dnes je samozřejmě složité při nízké nezaměstnanosti v regionu pracovní sílu sehnat. Na samotnou montáž nepotřebujeme kvalifikované, spíše šikovné lidi. Nabízíme práci na ranní směnu, máme dotované obědy, před Vánoci organizujeme pro zaměstnance společenské setkání, pravidelně odměňujeme pracovníky, kteří dosáhli pracovního jubilea,“ vypočítává benefity Petra Durajová, personální ředitelka EDP. Tím hlavním benefitem je ale zajímavá a variabilní práce v čistém a nehlučném provozu.

O EDP s.r.o. (součást skupiny NOVOMATIC Group)

Skupina NOVOMATIC Group - jeden z hlavních tvůrců herního a zábavního průmyslu na celém světě – vstoupila na český trh již v roce 1989, kdy byly položeny základy budoucího vedoucího postavení společnosti European Data Project s.r.o. v herním a zábavním průmyslu České republiky.

Do dnešní doby se firma European Data Project s.r.o. rozrostla v rozsáhlý průmyslový podnik, který disponuje výrobní plochou 120 000 m2 a má více než 1000 zaměstnanců. Prostřednictvím svých dceřiných společností Paradise Casino Admiral a.s., American Game s.r.o., Korag a.s., Admiral Global Betting a.s., Axon Bohemia a.s., Evol a.s., Atker s.r.o., NOVOMNM s.r.o. a STARDUST je společnost European Data Project s.r.o. významným způsobem zastoupena i na kasinovém a herním trhu České republiky.

autor: komerční tisková zpráva