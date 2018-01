FAEI: British Airways sestavila průvodce Královský Londýn

V nadcházejícím roce se britská metropole stane centrem výjimečných královských oslav. Rok 2018 se tak bezpochyby zapíše do historie britské královské rodiny. Princ William a jeho žena Kate přivítají na svět svého třetího potomka, a své ano si řeknou princ Harry a jeho nastávající Meghan Markle. Pro fanoušky britské královské rodiny bude proto příští rok tím nejpříhodnějším časem pro návštěvu Londýna.

British Airways vám sice nemůže zajistit místo na svatbě prince Harryho, může vás ale provést místy, kde se královské oslavy budou konat, a slíbit vám, že při tom zažijete pověstnou britskou pohostinnost. British Airways létá z Prahy do Londýna 4krát denně, a to na všechna londýnská letiště, včetně London City Airport, které je nejblíže centru. Dostat se do hlavního města Velké Británie je proto jednodušší, než kdykoli předtím. Letenky lze zakoupit již od 1 601 Kč.

Míst spojených s královskou rodinou je v Londýně opravdu mnoho. Společnost British Airways pro vás proto sestavila průvodce „Královský Londýn“, se kterým můžete pohodlně navštívit ta nejzajímavější z nich.

Vydejte se na Windsor, kde si princ Harry vezme Meghan Markle

Obřad prince Harryho a Meghan se uskuteční 19. května v kapli sv. Jiří na hradě Windsor. V tento den se do hradu sice nedostanete, ale můžete ho navštívit kdykoliv jindy, pokud si uděláte včas rezervaci. Rozhodnete-li se do Windsoru vydat, budete mít možnost projít se po stejných místech jako Harry s Megan, a zároveň si prohlédnout nejstarší a největší obývaný hrad na světě. Navíc, v sobotu nebo v neděli, máte šanci zahlédnout Její Veličenstvo královnu, která zde tráví většinu svých víkendů.

Vstupenky pořídíte za 20,50 liber nebo za 53,00 liber pro rodinný vstup (2 dospělí a 3 děti mladší 17 let).

Navštivte palác Kensington, kde budou novomanželé bydlet

Po svatbě se novomanželé Harry a Meghan přestěhují do Kensingtonského paláce a stanou se tak sousedy některých členů královské rodiny. Část paláce, který se nachází v západní části Londýna, je přístupný veřejnosti, a návštěvníci zde mohou obdivovat velkolepé pokoje a historická umělecká díla. Součástí královské rezidence Kensington je také výstava oblečení princezny Diany z 80. – 90. let nazvaná Diana: Její módní příběh. Výstava ukazuje prostřednictvím vystavených modelů proměnu mladé princezny Diany v ženu, která se stala ikonou pro celý svět.

Vstupenku na prohlídku zakoupíte od 15,50 liber.

Nezapomeňte na Buckinghamský palác a výměnu stráží

Buckinghamský palác byste při návštěvě Londýna rozhodně neměli opomenout. Vlaje-li nad rezidencí královská standarta, znamená to, že královna je doma. A dost možná, že se zrovna bude zabývat přípravami na rodinné oslavy, které královskou rodinu v příštích měsících čekají. Ujít byste si neměli nechat ani slavnou výměnu stráží. Ta před palácem probíhá v předem určené dny od 11 hod. Nebo si zarezervujte prohlídku státních komnat uvnitř paláce, včetně trůnního sálu, kde byly v roce 2011 pořízeny svatební fotografie vévody a vévodkyně z Cambridge.

Vstupenku zakoupíte od 35,60 liber.

Projděte se uličkou ve Westminsterském opatství, stejně jako Kate a William v den svého sňatku

Svatbu vévody a vévodkyně z Cambridge ve Westminsterském opatství v roce 2011 sledovalo více než dvě miliardy lidí. Při návštěvě tohoto místa se vám možná vybaví vzpomínky na chvíle, kdy jste tuto událost sledovali v přímém přenosu. Opatství je nádherná stavba a jedna z nejoblíbenějších turistických atrakcí v Londýně. Můžete projít uličkou, kudy kráčel mladý zamilovaný královský pár, a na chvíli se tak stát princeznou.

Vstupenku lze koupit od 20,00 liber

Obdivujte oficiální portréty královské rodiny

Při návštěvě Národní portrétní galerie máte jedinečnou příležitost prohlédnout si první oficiální portrét vévodkyně z Cambridge, jehož autorem je britský umělec Paul Emsley. Vidět jej na vlastní oči je skutečný zážitek. Kromě dalších portrétů významných královských osobností stojí za pozornost zejména obraz královny Alžběty II. a jejího manžela, prince Philipa, který byl namalován u příležitosti jejich 70. výročí svatby.

Vstup: zdarma

Nakupujte v západním Londýně jako princezna

Vévodkyně z Cambridge a Meghan Markle milují nakupování na Chelsea’s King’s Road, kde sídlí řada obchodů známých návrhářů. Vévodkyně Kate byla přistižena v této ulici už při nákupech pro prvorozeného George. Vzhledem k jejímu současnému stavu je tedy velmi pravděpodobné, že se zde brzy objeví znovu.

Nejbližší stanice metra: Jižní Kensington

Vyfoťte se se členy královské rodiny

Možná byste se rádi vyfotili s některým ze členů královské rodiny. Pokud ale nepatříte k těm několika vyvoleným na seznamu svatebních hostů, jen těžko se vám to podaří. V Muzeu Madame Tussaud se však můžete vyfotit s princem Harrym, vévodou a vévodkyní z Cambridge, Jejím Veličenstvem královnou, nebo vzít kolem ramen prince Charlese.

Voskové napodobeniny členů královské rodiny jsou od těch skutečných k nerozeznání, a kromě toho si s vámi zapózují rády. A kdo ví, třeba fotografiemi s královskou rodinou napálíte kamarády na sociálních sítích.

Vstupenka je k dostání online od 22,50 liber

Královská rodina v České republice

Královna Alžběta II. navštívila Českou republiku před bezmála 22 lety v roce 1996. Na oficiální návštěvu jí pozval tehdejší prezident Václav Havel a Alžběta II. se tak stala prvním britským monarchou, který Českou republiku navštívil. Naposledy se hlava našeho státu s královnou setkala v červnu 2017, kdy Alžběta II. přijala na krátkou audienci v Buckinghamském paláci Miloše Zemana, během jeho pracovní návštěvy Velké Británie. Mezi další členy britské královské rodiny, které Česká republika přivítala, patří oba synové královny Alžběty II. V říjnu minulého roku přiletěl naši zemi navštívit nejmladší syn britské panovnice princ Edward, aby zde v rámci nadačního projektu předal ocenění vybraným českým studentům. Princ Charles přiletěl do České republiky naposledy v roce 2010, a byla to už jeho pátá návštěva u nás; z jeho čtyř předchozích návštěv byly dvě ještě za bývalého Československa.

K uvítání státních návštěv a významných osobností slouží na Letišti Václava Havla Terminál 4, který patří Ministerstvu obrany ČR.

Psali jsme: FAEI: Auta, která se řídí sama, sníží počet nehod FAEI: Jiří Rusnok oceněn jako evropský Guvernér roku FAEI: FED ztratí svou nezávislost, Čína představí ropnou měnu, USA se posune doleva a bitcoin vzroste nad 60 000 USD FAEI: Toyota chce snížit počet obětí nehod o 1,3 milionu ročně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva