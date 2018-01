FN Hradec Králové otevřela pro nejmenší svých zaměstnanců dětskou skupinu Fanynka

08.01.2018 16:04

Fakultní nemocnice Hradec Králové otevřela začátkem ledna pro děti svých zaměstnanců dětskou skupinu Fanynka. Kapacita zařízení určeného pro děti ve věku od 12 měsíců do čtyř let je 12 míst. Do skupiny je nyní přihlášených celkem 22 dětí, pět dětí chodí do zařízení denně, ostatní děti přicházejí pouze na kratší dobu dvakrát či třikrát týdně.