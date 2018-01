Fakulta dopravní ČVUT letos slaví 25 let

Mezi oceněnými je například prezidentka americké univerzity UTEP Diana Natalicio, která byla v loňském roce časopisem TIME zařazena mezi 50 nejvlivnějších osobností světa, dále primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, architekt Michal Postránecký a další (detailní popis vyznamenaných osob naleznete v příloze). Také zde proběhne křest nové knihy „MĚSTA BUDOUCNOSTI” a hudební doprovod zajistí unikátní fakultní profesorské těleso DUO PROFESSORES, složené z akordeonisty profesora Miroslava Svítka a violoncellisty profesora Ondřeje Přibyla.

Fakulta dopravní ČVUT v Praze získala akreditaci 5. května 1993 a v akademickém roce 1993/94 začalo studovat na fakultě v Praze prvních 200 studentů denního inženýrského studia, ze kterých v roce 1998 vzešlo prvních 70 absolventů. V dnešní době má fakulta přes 1200 studentů a každým rokem je promováno přes 300 dopravních bakalářů a inženýrů. Na fakultě je možno získat i další akademické stupně – PhD., Doc., Prof.

„Pochopení dopravy jako multidisciplinárního prostředí je nutností pro její další udržitelný rozvoj. Posláním fakulty je pak vybavit budoucí generaci inženýrů rozsáhlými znalostmi a hlavně dovednostmi v řadě oborů, které budou následně v praxi aplikovat a navzájem propojovat,“ říká nový děkan fakulty dopravní doc. Pavel Hrubeš.

Toto poslání fakulty ještě doplňuje děkan fakulty profesor Svítek slovy: „Fakulta dopravní ČVUT v Praze se již dlouhodobě zabývá problematikou takzvaných chytrých měst a spolupracuje s mnoha významnými partnery. Otázku udržitelného rozvoje považujeme, za klíčový obor a kromě již vyučovaných předmětů a aktuálně řešených projektů, připravujeme ve spolupráci s americkou univerzitou UTEP i nový dual-degree studijní obor Smart Cities.“

„Stále rostoucí poptávka po dopravě úzce souvisí s urbanizmem. Návrh funkčního dopravního systému spolu s jeho řízením se neobejde bez znalostí z oboru stavebního a strojního inženýrství, informačních technologií, studia chování účastníků dopravního provozu, ekonomie a manažerských dovedností,“ doplňuje marketingová manažerka fakulty Petra Skolilová.

V průběhu roku pak bude následovat ještě několik akcí k Oslavám 25 let, například 4. ročník mezinárodního symposia SCSP2018 nebo konference prezentující výsledky činnosti fakulty v uplynulých letech. Více informací nalézt na webu: akce (ZDE).

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: ČVUT: Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci ČVUT: Vít Přindiš se umístil na první příčce v soutěži o nejlepšího sportovce První Double degree v oblasti fyziky a techniky termojaderné fúze v ČR získal Miloš Vlainić na ČVUT Děkanem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské byl zvolen profesor Igor Jex

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva