Finanční správa: Plánovaná výměna SSL certifikátu se odkládá

Vzhledem k tomu, že některá pokladní zařízení nejsou dosud na tuto změnu připravena, přistoupila Finanční správa k následujícímu opatření: Na příjmové straně systému EET byl opětovně instalován původní SSL certifikát. Poplatníci, kteří zaznamenali nefunkčnost spojení mezi 8:00 a 11:00 hodinou, kdy byl nasazen nový SSL certifikát, mohou využít dodatečného časového prostoru, aby svá pokladní zařízení nastavili v souladu s technickou specifikací. Na odstranění všech potíží, které v souvislosti s touto změnou mohly vzniknout, se pracuje.

K definitivní výměně SSL certifikátu na příjmové straně systému EET v produkčním prostředí dojde do 20. 6. 2019 včetně. Do té doby mohou poplatníci tržby do systému EET zasílat v režimu původního nastavení bez komplikací.

Tržby uskutečněné během nefunkčnosti spojení pokladního zařízení s příjmovou stranou systému EET je možné do systému zaslat dodatečně. Drtivá většina pokladních zařízení disponuje tzv. off-line režimem, který zabezpečí automatické, dodatečné zaslání tržeb uskutečněných během nedostupnosti. Kontrolu zaevidovaných tržeb může poplatník provést prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb, na stránkách Daňového portálu ZDE.

autor: Tisková zpráva