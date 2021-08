Finex.cz: Bitcoin, nebo zlato? Jak nejlépe uchovat hodnoty při vysoké inflaci

reklama

Bez těchto nákupů by došlo za pár týdnů k zhroucení celosvětového ekonomického systému. Tato pomoc má však několik negativních stránek: větší státní zadlužení, inflaci, nerentabilitu spořicích účtů a ztrátu důvěry v peníze. Investoři i běžní občané si kladou otázku, jak si uchovat těžce nabyté úspory.

Kola inflace

V USA se inflace již několikátý měsíc drží nad 5 %. Do Evropy tato vlna dorazí později, i když už nyní vidíme, že v Německu byla inflace v červenci 3,8 % a v Česku 3,4 %. Problém není ani tak samotná existence inflace jako skutečnost, že neustále roste a jen těžko se sama od sebe zarazí. Jedním z prostředků, který mají centrální banky k jejímu zastavení je zvednutí úrokových sazeb. K tomu se odhodlala ČNB, ovšem dosavadní dvojnásobné zvýšení o 0,25 % zatím nemá velký efekt. I kdyby došlo ke zdražení úvěru z 2,2 % na 3 %, stále se při tak vysoké inflaci vyplatí spíše si půjčovat než spořit. Země používající dolar nebo euro jsou na tom hůř, protože tamní centrální banky ještě ani nemluví o zvednutí sazeb, ale pouze o snížení objemu nákupu státních dluhopisů.

Pokud ke zvyšování sazeb dojde, bude to nejdřív na konci roku a ani to není jisté. Jelikož samotné peníze neplní funkci uchování hodnoty, podíváme se, jak to vypadá se zlatem a bitcoinem.

Zlato: Tradiční hodnota

Vývoj zlata v posledních měsících je záhadou. Většina cenných kovů využívaných v průmyslu jako měď nebo nikl závratně rostla. Zlato se během celého roku obchodovalo v pásmu 1700 až 1900 dolarů, přičemž většinou cena zlata oscilovala okolo 1800 dolarů za unci. Ve světě, kde pozorujeme 5% inflaci dolaru, je to velmi zvláštní. Podle všech ekonomických pouček a zákonů by zlato mělo být ochranou hodnoty v době, kdy panuje strach z inflace. To se viditelně neděje. Tato skutečnost mate i odborníky. Zatímco Goldman Sachs vidí ve zlatu potenciál růstu nad 2000 dolarů za unci, analytici švýcarské banky USB naopak varují před možnou korekcí pod 1600 dolarů. V každém případě vývoj zlata ukazuje, že velká část investorů je nevnímá jako ochranu hodnot.

Investoři se čím dál častěji obracejí právě ke kryptoměnám. I kdyby vyšla predikce Goldmana Sachse, má zlato před sebou 10% růstový potenciál. V období, kdy akciové trhy značně rostou, to není mnoho. Menší množství zlata by samozřejmě měl mít každý investor jako železnou zásobu. Na druhou stranu očekávat strmý růst o 10 % v následujících týdnech by bylo marné čekání.

Bitcoin: Riskantní alternativa

Alternativní investicí může být bitcoin. Jeho největším současným problémem je obrovská volatilita. Několikaprocentní výkyvy směrem nahoru a dolů v jednom dni jsou zcela běžné. Pokud do bitcoinu investujete všechny své peníze, riskujete vlastní duševní zdraví, vaše nálady budou stejně tak proměnlivé jako jeho kurz. Důležité je pochopit filozofii bitcoinu jako rezervní měny. V době psaní tohoto článku se celková kapitalizace bitcoinu pohybovala okolo 796 miliard amerických dolarů. Pokud to porovnáme s akciovými společnostmi, odpovídají všechny bitcoiny burzovním kapitalizacím Tesly nebo Facebooku.

Než ho ale srovnávat s akciovými firmami, jejichž kurz je volatilní, podívejme se, jak si bitcoin stojí v porovnání se zlatem. Velmi hrubý odhad říká, že zlata je ve světě za 11 000 miliard dolarů, což je 14krát více než bitcoin. Pokud by bitcoin nahradil zlato jako rezervní hodnotu, musel by zvětšit svoji hodnotu 14krát. To by odpovídalo přibližné potenciální hodnotě 658 000 dolarů za jeden bitcoin. Tento výpočet je pouze teoretický, protože bitcoin by nenahradil zlato okamžitě, a to by nekleslo na nulu, ale pokud se lidé budou odvracet od zlata jako rezervní hodnoty, bitcoin má velký prostor pro růst. Zdá se vám tato cena za 1 bitcoin příliš velká?

Nezapomínejme ale, že žijeme ve světě, kde jsou peníze špatně řízeny, jejich objem neustále stoupá. Bitcoin tedy může být dobrou alternativou k tradičním penězům. Nemusí vytlačit pouze zlato jako prostředek k uchovávání hodnoty, ale může pomýšlet na mnohem větší trh. Tím jsou státní obligace, které prakticky nic nevynáší a po odečtení inflace jejich kupní síla klesá. Dluhopisy představují trh o hodnotě 40 000 miliard amerických dolarů.

Pokud kupujete bitcoin, sázíte na konec finančního systému, jak ho nyní známe. To je velmi odvážný risk, ale pokud k tomu dojde, bitcoin a s ním ostatní kryptoměny zažijí obrovský růst. Jelikož je to velmi spekulativní investice (s vysokou volatilitou), nabízí se každý měsíc do kryptoměn investovat malé částky a průměrovat tak cenu nákupů (dle strategie DCA). Jak a kde bitcoiny nakoupit, se případně dozvíte na stránkách Finex.cz, ale hlavně tam budete mít možnost sledovat aktuální dění stejně jako to, zda se bitcoinu podaří stát se daleko větším a oblíbenějším rezervoárem hodnot, který všechny ostatní způsoby vytlačí na okraj.

