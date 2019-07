Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku Rakousku

Ve dnech 25. až 27. 6. 2019 proběhl ve Vídni osmý ročník mezinárodní konference NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2019 zaměřené na tématiku CBRNe (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives).

I letos souběžně s konferencí probíhal trénink zaměřený na spolupráci záchranných složek z různých zemí při řešení mimořádných událostí v oblasti CBRNe. Tréninky se konaly ve výcvikovém prostoru rakouské armády Tritolwerk, který je uzpůsoben pro nácvik katastrofických a CBRN scénářů.

Za Českou republiku se tréninku zúčastnilo šest příslušníků HZS ČR z chemických laboratoří Institutu ochrany obyvatelstva a z chemické laboratoře Tišnov, kteří do Vídně dorazili i s mobilní laboratoří a s vybavením pro chemický, radiační a biologický průzkum a odběry vzorků v terénu.

První den odpoledne bylo ve výcvikovém prostoru Tritolwerk pro účastníky konference připraveno několik dynamických ukázek z činnosti armády a rakouských záchranných složek s tématikou CBRN. K vidění byla dekontaminace vojenské techniky, civilní a vojenská dekontaminace osob, činnost SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents) týmu atd.

Druhý den strávil český tým na konferenci, kde vyslechl řadu zajímavých přednášek od armádních specialistů, civilních složek a zástupců firem. Přednášky se týkali především detekce a dekontaminace CBRN látek, ale např. i různých trendů ve výcviku či spolupráce armádních a civilních složek na poli CBRN problematiky. Součástí konference byla i výstava a prezentace firem, které prezentovali své novinky na poli detekce a identifikace CBRN látek a možnosti ochrany před jejich účinky.

Třetí den se cvičící přesunuli do 40 km vzdáleného Tritolwerku, kde na ně čekaly různé scénáře (kontaminovaný vlak, místo po výbuchu spojeného s rozptylem chemikálií, nález nelegálního skladiště a laboratoře pro přípravu improvizovaných výbušných systémů sloužících k rozptylu bojových chemických látek). Na každém scénáři spolupracovaly vždy dva týmy z různých států, jejichž úkolem bylo provést vše od detekce po identifikaci hrozeb a určení dalšího postupu. Před vlastním cvičením ještě proběhla praktická ukázka vybavení sponzorů s nabídkou jeho odzkoušení během cvičení. Cvičící tak měli možnost vyzkoušet si ochranné masky od NBC-SYS, detektory od firmy Proengin či Environics nebo přenosný Ramanův spektrometr od firmy Agilent a další. Vzhledem k tomu, že jak příslušníci z Institutu ochrany obyvatelstva tak z laboratoře Tišnov dorazili na cvičení svými zásahovými vozidly, proběhla ještě krátká prezentace vybavení HZS ČR. Velký zájem vzbudila především ukázka mobilní laboratoře z Tišnova s veškerým vybavením pro chemický a radiační průzkum, které je v porovnání s vybavením v ostatních evropských zemí opravdu na špičkové úrovni.

Na příslušníky HZS ČR ve spolupráci s hasiči z Bruselu čekaly dva scénáře. Naším společným úkolem bylo provést průzkum relativně rozlehlého starého objektu skladiště a nelegální laboratoře. Ze skladiště se po chemickém průzkumu provedeném českými hasiči vyklubala improvizovaná přípravna a testovací místo pro zkoušky rozptylu nervově paralytických látek. Stejně tak nelegální laboratoř sloužila pro výrobu chemický bojových látek a jejich plnění do improvizovaných výbušných systémů pro jejich rozptyl. Dalším úkolem pro české hasiče bylo provést odběr chemických vzorků z míst vytipovaných průzkumným týmem. Samozřejmostí je, že veškeré činnosti byly vzhledem k předpokládanému výskytu bojových chemických látek prováděny s využitím ochranných prostředků. Před každou operací byla vždy krátká porada zúčastněných složek, kde byl připraven plán a rozděleny úkoly.

Po skončení každého scénáře bylo provedeno závěrečné zhodnocení a to jak z pohledu cvičících, tak z pohledu organizátorů a následovala diskuse, během níž týmy obhajovaly své taktické postupy apod.

Závěrem je nutno říci, že v porovnání s ostatními evropskými státy se HZS ČR nemá v oblasti detekce a identifikace CBRN rozhodně za co stydět a to jak po stránce taktické, tak i po stránce materiálního zabezpečení (ochranné prostředky, vybavení pro detekci CBRN rizik).

Psali jsme: HZS ČR: Horké a suché počasí navyšuje počty požárů HZS ČR: Jak zabezpečit byt před dovolenou Cheb: Města v kraji budou přednostně přidělovat služební byty hasičům, policistům či záchranářům Velitel Záchranného útvaru HZS ČR Radim Řehulka byl jmenován brigádním generálem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva