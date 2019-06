Holding CZECHOSLOVAK GROUP prezentuje na bezpečnostním fóru GLOBSEC vrtulník Black Hawk

Úvodní proslov bezpečnostní konference přednesl slovenský prezident Andrej Kiska. Před publikem, ve kterém v první řadě seděla i jeho nástupkyně Zuzana Čaputová, zdůraznil: „Daří se nám dobře (We are doing well.)“ Vyzdvihnul také fakt, že Evropská unie je silnější a atraktivní než před pěti lety. V neposlední řadě dodal, že NATO představuje nejsilnější bezpečnostní garanci, jakou Slovensko a Česká republika kdy měly.

Exkluzivním partnerem celé konference je holding CSG, který se podílí na organizaci i poskytnutím vrtulníku Sikorsky UH-60 Black Hawk, s nímž zajišťuje vyhlídkové lety pro účastníky fóra. Vrtulník je součástí flotily společnosti Slovak Training Academy, která je členem skupiny CSG a poskytuje služby leteckého výcviku ve spolupráci s americkou korporací Raytheon. Jediným soukromým provozovatelem tohoto typu vrtulníku v Evropě je právě CSG.

Tématy letošní konference GLOBSEC jsou obrana a bezpečnost, demokracie, digitální i evropská budoucnost a konečně udržitelnost v kontextu globální ekonomiky.

Michal Strnad, majitel CSG, říká: „Témata fóra GLOBSEC úzce souvisí s podnikáním CZECHOSLOVAK GROUP. Jsme průmyslová skupina orientovaná na spolupráci se západními partnery. Máme projekty s renomovanými korporacemi, jako jsou Raytheon, General Dynamics European Land Systems či Nexter Systems. Podporujeme aktivní členství České republiky v NATO i EU. Díky tomu přichází do střední Evropy exkluzivní know-how i v oblasti obranného průmyslu, což podporuje naši ekonomickou prosperitu i obranyschopnost.“ Michal Strnad také v první den konference připojil svůj podpis pod dokument The GLOBSEC Democracy Declaration, který zdůrazňuje význam demokracie, lidských práv a euroatlantické vazby pro rozvoj regionu střední Evropy.

Konference GLOBSEC se letos účastní na 150 významných řečníků, mezi které patří například bývalý americký ministr vnitra Michael Chertoff, zakladatel úspěšné firemní skupiny Chertoff Group specializované na bezpečnost, vyjednavač Evropské unie pro Brexit Michel Barnier, americký senátor Ron Johnson, srbský prezident Aleksandar Vučić, maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, zakladatel magazínu Forbes Steven Forbes, ministryně zahraničních věcí Jižní Koreje Kang Kyung-wha, oxfordský profesor Timothy Garton Ash a mnoho dalších.

Z České republiky se fóra, kde se diskutují aktuální témata jako klimatické změny, světový obchod, sítě 5G, vztahy s Čínou či výsledky nedávných voleb do Evropského parlamentu, účastní premiér Andrej Babiš či ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč.

Psali jsme: CSG: České bojové vozidlo LRPV Gepard získalo ocenění Zlatý IDET Společnosti skupiny CSG se prezentují na kariérních veletrzích českých technických univerzit České společnosti ELDIS, CS SOFT a RETIA budou společně vystavovat na veletrhu World ATM Congress 2019 ve Španělsku CSG vstupuje mezi největší autodealery v ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva