Hospodářská komora: Podnikatelé by upřednostnili vládu ANO s ODS

Jen těžko by se mohly prosadit změny důležité pro podnikání, pokud by v České republice vládla vláda bez důvěry.

Vyplynulo to z nejnovějšího šetření Hospodářské komory mezi živnostníky, malými a středními podniky i velkými korporacemi napříč obory i regiony. Nejvíce podnikatelů přitom upřednostňuje kabinet složený z ANO a ODS.

Většina firem i drobných podnikatelů vnímá jako překážku podnikání stav, kdy by v České republice dlouhodobě vládla vláda bez důvěry. Jejich důvody se různí. Zatímco třetina podnikatelů vidí jako hlavní důvod fakt, že by prosazování legislativních změn v podnikání bylo náročné, podle dalších by dlouhodobá vláda bez důvěry byla proti duchu Ústavy nebo by poškodila mezinárodní prestiž naší země včetně obchodních vztahů.

Podnikatelé, podle kterých by vláda bez důvěry neznamenala pro firmy problém, uváděli nejčastěji jako důvod to, že na praktickou správu země stačí i úředníci.

Nejvíce, téměř dvě pětiny podnikatelů by v současné situaci upřednostňovaly vládu ANO s občanskými demokraty. Výsledky dle regionů do značné míry kopírují výsledky parlamentních voleb, například zdaleka nejčastěji (ve 48 % případů) tuto variantu podporují firmy z Prahy a okolí. Až s velkým odstupem (12 %) by podnikatelé preferovali jednobarevnou vládu ANO. Jen desetina podnikatelů uvedla, že by si přála staronovou vládu ANO s ČSSD a KDU-ČSL.

Z šetření zároveň vyplynulo, že vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM, o které jako jediné variantě budoucí vlády v minulých dnech hovořil premiér v demisi Andrej Babiš, má u podnikatelské veřejnosti ale nejmenší podporu. Takové složení Babišova kabinetu je přijatelné jen pro pouhá tři procenta z nich.

Celkem 16 % firem si nevybralo žádnou z nabízených variant a navrhlo své vlastní složení vlády. Nejčastěji zmiňovali přání, aby v nové vládě nefigurovalo hnutí ANO nebo osoba současného premiéra, popřípadě preferovali vypsání nových voleb.

Šetření bylo realizováno Hospodářskou komorou na přelomu ledna a února 2018 a zapojilo se do něj 580 respondentů – členů Hospodářské komory všech velikostí a oborů.

Graf č. 1: Vnímal/a byste jako překážku podnikání, kdyby zde dlouhodobě vládla vláda bez důvěry? (pouze 1 možnost)

Vnímal/a byste jako překážku podnikání, kdyby zde dlouhodobě vládla vláda bez důvěry?

Ano, možnost A: Ano, těžko by mohla prosadit změny potřebné pro podnikání - 32%

Ano, možnost B: Ano, bylo by to proti duchu Ústavy - 21%

Ano, možnost C: Ano, poškodilo by to mezinárodní prestiž naší země včetně obchodních vztahů - 9%

Ne, možnost D: Ne, na praktickou správu země stačí i úředníci - 26%

Ne, možnost E: Ne, taková vláda by nedokázala prosadit nové regulace podnikatelského prostředí - 8%

Nevím: 4%

