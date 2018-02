Hospodářská komora: Je na čase, aby ministerstvo dopravy přešlo od slov k činům

Hospodářská komora prosazuje kultivované a férové podnikatelské prostředí, tzn. obě strany by měly mít rovné podmínky, přeregulovanost těchto odvětví je potřeba snížit. Právě z konsensu mezi tradičními a novými firmami by měla vzejít pravidla. A stát by měla tato pravidla převzít za závazná. Toto by si měly uvědomit firmy zejména ze sdílené ekonomiky, které se staví proti jakékoli regulaci. Na druhou stranu, na příkladech z ČR i zahraničí ale je vidět, že kdo podmínky dodržovat nechce, tomu je podnikání zakázáno…