Hospodářská komora: Umělou inteligenci používá jen více než čtvrtina českých firem

Průzkum Hospodářské komory ukázal, že firmy vnímají potenciál umělé inteligence a mají zájem tuto technologii při své činnosti využívat, zejména střední a velké firmy. Hlavními oblastmi, kde může umělá inteligence nalézt uplatnění, jsou zrychlené administrativní procesy, snížení nákladů, vzdělávání zaměstnanců a péče o zákazníky. Rozvoj AI však omezují náklady na implementaci této technologie nebo legislativní a technické bariéry, které se liší podle velikosti firmy a odvětví.

Ze šetření vyplývá, že 69,6 % firem AI zatím nevyužívá. Přes 13 % respondentů však počítá s její implementací do své činnosti během jednoho roku, dalších 21 % pak plánuje umělou inteligenci začít využívat do tří let. Z 28,2 % firem, které již AI ve své činnosti využívají, vykazují největší míru implementace velké společnosti (48,1 %), následované středními (28,3 %) a mikro/malými firmami (23,4 % a 22 %).

„Z šetření vyplývá, že dominantní využívání AI ve velkých korporacích bude pravděpodobně převažovat i v budoucnosti, protože v tomto segmentu plánuje její zavedení další třetina firem, a to v horizontu tří let. Naopak nejvyšší podíl respondentů, které AI nevyužívají a ani to neplánují, vykazují mikro a malé firmy – jde o téměř 48 % mikro a 43 % malých firem,“ uvedla ředitelka odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková.

Umělou inteligenci nejčastěji využívají firmy, které podnikají ve službách (32,9 % osobní služby, 36,4 % služby pro podniky), ve zpracovatelském průmyslu AI využívá 22 % firem. A nejméně je AI nasazena ve stavebnictví – pouze 16,7 %.

Využití AI? Hlavně pomocník s neproduktivní agendou a byrokracií

Zatímco 37,7 % respondentů šetření si od nasazení umělé inteligence slibuje snížení nákladů a 23,7 % vidí potenciál ve zlepšení vzdělávání zaměstnanců například prostřednictvím personalizace výuky, nadpoloviční většina respondentů vnímá největší přínos AI ve zrychlení administrativních procesů. Ty přitom nezřídka souvisí s dlouhodobě vysokou regulatorní a byrokratickou zátěží, vyplývající z národní legislativy a nařízení Evropské unie. Firmy proto mohou v umělé inteligenci spatřovat alespoň dílčí řešení tohoto problému, který v šetření Hospodářské komory ČR dlouhodobě označují jako jednu z největších překážek rozvoje podnikání.

„Byrokratická zátěž kladená na firmy ze strany státu a EU je téma, které na nás vyskakuje ze všech šetření a anket v hospodářském sektoru. Není proto divu, že si také od umělé inteligence slibuje velká část podnikatelů, konkrétně téměř dvě třetiny dotázaných, pomoc při řešení těchto neproduktivních, avšak časově náročných činností, které jim vytvářejí nemalé dodatečné náklady. Za Hospodářskou komoru vidíme hlavní řešení ve snížení této zátěže, která dusí evropský ekonomický sektor, ve zjednodušení a racionalizaci této agendy. Proto navrhujeme přijetí antibyrokratického zákona, a proto jsme před několika dny v souvislosti s nástupem nové evropské komise do funkce přišli na evropské úrovni s konkrétními návrhy změn a opatření, které by významně ulevily firmám a zvýšily konkurenceschopnost evropského průmyslu,“ okomentoval to prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.