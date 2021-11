Hospodářská komora bude vyjednávat kompenzace pro firmy

reklama

Taková pomoc by ale podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého měla být dobrovolná, nikoliv nařizována vládou jako povinnost. Pokud vláda k povinnosti testovat přikročí, je podle šéfa Komory nezbytné, aby resort zdravotnictví koordinoval veškeré aktivity tak, aby zaměstnavatelé měli jasné, efektivní a legální nástroje, jak nařídit zaměstnanci testování a zároveň zajistit, že taková povinnost bude zaměstnancem naplněna. To se týká zejména případů, kdy vláda nařizuje testování ve firmách, ale neřeší vlastní praktické řešení

. „Jakkoliv toto opatření není nic, co bychom vítali, v současné chvíli ho akceptujeme. Uvidíme konkrétní opatření v náhradách za tyto testy, každopádně nepřistoupíme na prodlevy mezi pořízením a proplacením testu. Uvědomme si ale, že záchyt nemoci ve firmách na jaře byl velmi malý, v desetinách procenta, nelze si proto od plošného testování v podnicích moc slibovat ani na podzim a přes zimu. Zkušenosti z jara ukázaly, že epidemii testování ve firmách nevyřeší, i na jaře navzdory plošnému testování počty nemocných nadále stoupaly. Považuji to spíše za informativní nástroj, jak mohou firmy mapovat nákazu ve svých firmách. Za důležitější považuji dodržování hygienických standardů v provozech a motivaci zaměstnavatelů k očkování zaměstnanců,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. „Testování zaměstnanců jedenkrát týdně potravinářské podniky zvládnou.

Testování všech zaměstnanců antigenními testy je ale nutné podnikatelům kompenzovat,“ je přesvědčena také prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

Pokud jde o kompenzace podnikatelům kvůli novým pravidlům, která budou zavedena v restauracích a službách od pondělka, Hospodářská komora připomíná, že kompenzace vždy pokrývaly pouze částečně náklady zcela uzavřených nebo vládou výrazně omezených podniků. Podle dat Hospodářské komory z letošního jara původní programy pokrývaly zhruba 30 % měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů. Zbylých 70 % měsíčních nákladů v uzavřených nebo omezených provozovnách podnikatelé hradili půjčkami od bank, penězi od rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Šlo například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada z nich se zadlužila u svých dodavatelů. Desetina podnikatelů do zavedení nových vládních podpor (COVID Nepokryté náklady, COVID 2021) navíc sítem podpor propadala.

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 12% Ano, ale jen důchodců 3% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 82% hlasovalo: 23790 lidí

Zavedení systému O-N bude mít zásadní dopady na podnikání v gastronomii i ve službách a vláda by tak podle zástupců české gastronomie a služeb sdružených v Hospodářské komoře měla restartovat program Antivirus na ochranu pracovních míst i kompenzační programy včetně kompenzačního bonusu pro živnostníky. Kompenzační programy by měly být dostupné pro všechny, kterým obrat poklesne o třicet a více procent, a hradit 70 % nepokrytých nákladů. Podrobnosti zde

„Je to tvrdé opatření pro část firem v oblasti služeb, to znamená restaurace, hotely, turistický ruch. Osobně nejsem příznivcem Antiviru, protože je to při současné napjaté situaci na trhu práce ne úplně dobré, kdy firmy zápasí i nyní o každého člověka. Jsem naopak pro programy, jako jsou Covid nepokryté náklady. Čeká nás zřejmě velmi tvrdé vyjednávání o parametrech těchto programů,“ uvedl Dlouhý.

„Samozřejmě si zároveň uvědomujeme napjatou situaci státního rozpočtu. Musíme najít s vládou rovnováhu. Jsme navíc v situaci, kdy některé části ekonomiky běží docela dobře, jiné zase špatně. To je ta rovnováha, kterou musíme najít. Považuji ale za klíčové, aby se vše ladilo i s novou vládou, aby se pravidla neměnila s novým kabinetem. Současná vláda musí být konzistentní s tou novou,“ dodal.

Data o vyplacených podporách podnikatelům Hospodářská komora zveřejnila na konci října na svém webu ZDE.

Očkování zaměstnanců a další opatření v podnicích

Podle posledního šetření Hospodářské komory celkem 76 % zaměstnavatelů podporuje očkování zaměstnanců proti covidu-19. Většina zaměstnavatelů očkování alespoň doporučuje, více než desetina podniků zaměstnance k očkování motivuje novým benefitem či bonusem. Mimořádným bonusem, benefitem či finančním příspěvkem k očkování zaměstnance motivují zejména velké firmy zaměstnávající více než 250 zaměstnanců, příspěvek či benefit poskytuje až 30 % velkých zaměstnavatelů zapojených do šetření.

Zaměstnavatelé na pracovištích, kde to charakter práce umožňuje, kvůli nepříznivému vývoji epidemie obnovili pracovní režimy, které byly zavedené v minulých měsících, povětšinou jde o kombinovaný způsob práce střídající práci z domova (home office) a z kanceláře.

Od loňského září do tuzemských provozů začaly také rychle pronikat nové technologie a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na pracovištích. Firmy tak reagovaly na apel Hospodářské komory, která je k tomu vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu.

V provozech se objevily kromě roušek s nanovlákennou membránou třeba i rychlé automatické měřiče teploty návštěvníků firem a zaměstnanců nebo přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem. Podle odhadů Hospodářské komory po této výzvě aplikovalo moderní technologie do provozů na pět tisíc podniků v horizontu jednoho měsíce. Seznam těchto technologií je uveden na webu Hospodářské komory ZDE.

Hospodářská komora v souvislosti s požadavkem některých zdravotnických odborníků na zavedení celoplošného lockdownu připomíná, že firmy i lidé byli opakovaně ze strany vlády utvrzováni v důležitosti očkování, které mělo právě nejpřísnějším restrikcím zabránit.

„Jakkoliv proočkovanost v ČR není tak vysoká, jak bychom si přáli, a čísla nakažených rostou, není zavírání ekonomiky na místě. Kromě ekonomického hlediska je problémem i to, že by stát dalším lockdownem výrazně snížil motivaci k vakcinaci těch, kteří zatím váhají. Ve firmách nebo například restauracích navíc platí efektivní režimová opatření. Podnikatelé jsou rozumní a schopní epidemická pravidla zajistit, a to ve vlastním zájmu. Další uzávěru by v mnoha případech nepřežili,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který apeluje na osobní odpovědnost občanů. „Osobní odpovědnost každého z nás je nejlepší zbraní proti covidu-19 a restrikcí ze strany státu. Bez ukázněnosti a rozumu pandemii nikdy neporazíme,“ dodal.

