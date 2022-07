Hrad: Prezident republiky přijal hrdiny bojů za svobodu

reklama

Prezident republiky v průběhu setkání ocenil činnost Českého svazu bojovníků za svobodu a vyjádřil pobouření nad diskriminací této organizace.

Přijetí se zúčastnili:

pan plk. v.v. Jaroslav Vodička (74 let), předseda ÚV ČSBS; pozůstalý po otci, příslušníku 1. čs armádního sboru v SSSR

pan Rudolf Wittenberg (81 let), 1. místopředseda ÚV ČSBS; čs. politický vězeň, Ghetto Terezín

pan plk. v.v. Emil Kulfánek (75 let), místopředseda ÚV ČSBS za Sdružení vojenských a válečných veteránů ČSBS, vedoucí Památníku Pečkárna; strýc Ladislav Kulfánek padl v Pražském povstání v květnu 1945

pan Karel Tancl (77 let), předseda Rozhodčí rady ČSBS

paní mjr. v.v. Naďa Brůhová (96 let), příslušnice 1. čs. armádního sboru v SSSR, spojařka u štábní jednotky 1. brigády

pan Emil Šneberg (90 let), člen ÚV ČSBS a VV ÚV ČSBS za Sdružení Českého národního povstání ČSBS; účastník Pražského povstání v květnu 1945

paní Jaroslava Křupalová (87 let), předsedkyně Sdružení Českého národního povstání ČSBS; nejmladší účastnice Pražského povstání v květnu 1945

paní Květa Volková (77 let), předsedkyně Sdružení domácího odboje a partyzánů ČSBS; pozůstalá po rodičích zavražděných v průběhu Pražského povstání v květnu 1945 v domě v ul. na Zelené lišce v Praze 4

paní Zdeňka Valouchová (85 let), členka ÚV ČSBS a VV ÚV ČSBS, předsedkyně Sdružení politických vězňů a pozůstalých ČSBS, předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s. kolektivního člena ČSBS; pozůstalá po otci, příslušníku Obrany národa popraveném ve Vratislavi (Breslau)

pan Jiří Pitín (80 let), druhé nejmladší lidické dítě

paní Jana Molčíková (78 let), členka ÚV ČSBS a VV ÚV ČSBS; čs. politický vězeň, narozena v Ghettu Terezín

pan pplk. v.v. Vilém Janouch (77 let), člen ÚV ČSBS a VV ÚV ČSBS; čs. politický vězeň, narozen v Ghettu Terezín

paní Hana Křížková (77 let), čs. politický vězeň, narozena v Pankrácké věznici

pan Milan Fryčka (84 let), čs. politický vězeň

pan pplk. v.v. Petr Mrázek (75 let), člen ÚV ČSBS, předseda Vojenského sdružení rehabilitovaných AČR, z.s.; vyhozen z armády po roce 1968 pro nesouhlas s obsazením ČSSR vojsky pěti armád Varšavské smlouvy.

