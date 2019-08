Hudební festival Hrady CZ po Hradci nad Moravicí dobývá hrad Bouzov v čele s kapelou Kryštof

Páteční program na Bouzově nabídne koncerty Arakainu a Lucie Bílé, Rybiček 48, Anny K., Michala Hrůzy či The Agony. V sobotu se mohou fanoušci na Bouzově těšit na kapelu Kryštof, která se na Hrady CZ vrací po šesti letech, Mirai, No Name, Jelen, Harlej, Marpo & Troublegang, Visací zámek, Wohnout, PSH a další interprety a skupiny. Festival u příležitosti půlkulatého jubilea apeluje na respekt k památkám i životnímu prostředí, v areálech se třídí odpad a kelímky na pivo budou vratné. V ceně lístku na festival je vždy vstup na konkrétní hrad zdarma.

Arakain & Lucie Bílá

V pátek se areál festivalu umístěný na louce v bouzovském podhradí otevře v půl čtvrté odpoledne, připravena budou dvě pódia. Od půl páté se představí kapela Frozen Poppyhead, výherce facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ. Do té se přihlásilo celkem šedesát kapel a hudebníků a do finále postoupily tři nejúspěšnější v každém regionu, z nichž vzešel vždy jediný vítěz, který vždy hraje na konkrétní zastávce festivalu v rámci oficiálního pátečního programu. Dále se návštěvníci mohou těšit na koncert kapel Sto zvířat či Mydy Rabycad. V devět hodin večer se na pódiu uskuteční tradiční páteční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. Nejlepší masky mohou získat například volné vstupenky na další ročník festivalu Hrady CZ a spoustu dalších cen. V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a areál dále rozezní Trautenberk, Dymytry nebo Kamil Střihavka & The Leaders!. Sobotní program dále nabídne koncerty zpěvačky Elis Mraz nebo Štěpána Urbana. Festival Hrady CZ letos opět spolupracuje s Národním památkovým ústavem a nabídne tak svým návštěvníkům v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Bouzov.

Skupina Kryštof se na Hrady CZ vrací po šesti letech a návštěvníkům v sobotu večer přiveze show hodnou světových headlinerů s projekcemi přes celou scénu, strhujícími světelnými efekty a spoustou speciálních efektů známých z legendárního strahovského dvojkoncertu. Divákům se tak možná poštěstí vidět i kolo, na kterém Richard Krajčo projíždí nad hlavami fanoušků. V playlistu dle Krajča dojde na novější aktuální žádané hity, ale i staré klasiky. „Podle reakcí mají fans rádi většinu z playlistu stejně. Pomalé ty a já, Cestu nebo Atentát všichni zpívají tak na jeden hlas, naopak při Inzerátu, Srdcebeatu či Cosmoshopu se zase rozjíždí pařba doplněná o mexické vlny,“ říká Richard Krajčo. Festival Hrady CZ si letos užívá i kapela No Name. Návštěvníci festivalu Hrady CZ si budou moci s kapelou zazpívat největší hity, jako je třeba Prvá, Čím to je nebo Ty a tvoja sestra. Co o festivalu Hrady CZ říká zpěvák Igor Timko? „Hrady CZ jsou originálním projektem, který spojuje hudbu s historií, což je skvělá kombinace. Nebýt tohoto festivalu, nikdy tolik hradů nepoznáme." A co se jim na atmosféře putovního festivalu líbí nejvíce? "To je jasné. Když je takové skvělé počasí a senzační atmosféra, každá žena tu má o dva díly oblečení méně, takže je to paráda," dodává zpěvák.