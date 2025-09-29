Jak by naše země obstála ve válečné hrozbě? Startuje podcastová série Wargame: Česko

Děj vychází z fiktivního scénáře zasazeného do reálných procesů rozhodování vlády a NATO. Úvodní epizoda zavádí posluchače do roku 2029, kdy se v Lotyšsku odehrávají násilné incidenty během oslav konce druhé světové války. Rusko obviňuje Pobaltí z útisku ruskojazyčné menšiny a k hranicím přesouvá tisíce vojáků. Situaci vyhrotí sestřelení letounu Su-25, původně považovaného za ruský, který se později ukáže být běloruský. Česká vláda, v čele s premiérem Vladimírem Mlynářem, ministrem obrany Františkem Mičánkem a ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, musí rozhodnout, zda podpoří žádost Lotyšska o konzultace NATO podle článku 4.
Účinkujícími jsou lidé s dlouholetou praxí ve státní správě, exekutivních pozicích nebo v médiích. Při řešení fiktivních situací vycházejí ze svých zkušeností. V podcastové minisérii obsadil roli premiéra fiktivní české vlády Vladimír Mlynář. „Sledoval jsem kdysi zblízka práci dvou skutečných premiérů, takže když mi tuhle roli ve Wargame nabídli, dlouho jsem neváhal,“ říká Mlynář a dodává: „V prvním díle napětí stoupá jen pomalu a rozhodování fiktivní české vlády je tak relativně předem dané. V dalších dílech to už bude napínavější a složitější: už to není o tom, co bych chtěl udělat, ale o tom, co v dané situaci lze reálně dělat. Volba mezi špatným a ještě horším! Natáčeli jsme v kuse jeden den a upřímně, v závěru hry jsem si už pak jen říkal, že mám velké štěstí, že skutečným premiérem nikdy nebudu.“
Projekt se inspiruje britskou sérií The Wargame z produkce Sky News a Tortoise Media. Osobní rozměr projektu zdůrazňuje i Tomáš Jirsa, který v simulaci ztvárnil roli poradce premiéra pro strategickou komunikaci: „Skoro nemůžu uvěřit, že to, co začalo jako spontánní debata o britské Wargame, kterou někde slyšel Michal, vyvolalo takový ohlas v naší Insider komunitě a vedlo až k tomu, že dneska pouštíme ven kompletní sérii. Snad se nám podaří udržet laťku kvality vysoko a posluchače to povede k hlubšímu zamyšlení.“
Za komplexností celého příběhu stojí gamemaster Jan Kofroň, jenž navrhl dějový a logický rámec hry a během natáčení simuloval rozhodování NATO: „Řada válečných her se potýká s nepřesvědčivou rozehrou. Naší výhodou bylo, že jsme nemuseli příliš přehánět a konstruovat krajně nepravděpodobné zápletky. Ostatně, část námi načrtnutých incidentů – třeba narušení vzdušného prostoru alianční země ruským letectvem – se během posledního měsíce v nějaké podobě udála. I díky tomu snad naši hráči od prvních okamžiků zvažovali i ty pesimističtější varianty vývoje, což přispívalo k dynamice hry,“ vysvětluje.
Další epizody série posunou děj ještě blíž k české realitě. Posluchači se setkají s diverzními aktivitami přímo na území České republiky, debatami o nasazení českých vojáků i spory uvnitř NATO a Evropské unie. Napětí bude eskalovat od diplomatických jednání až po rozhodnutí o vojenských krocích, které mohou zásadně ovlivnit bezpečnost státu.
První epizoda série bude k dispozici na webu www.wargamecesko.cz a na všech hlavních podcastových platformách 29. září 2025 v 19 hodin. Na stránkách projektu se zároveň mohou zájemci registrovat k odběru nových epizod. Další epizody vyjdou 30. září, 1. října a závěrečná 2. října 2025, vždy v 19 hodin. Projekt podpořil český podnikatel a investor Václav Dejčmar.
Aktéři simulace a jejich role:
-
Jan Kofroň – gamemaster
-
Vladimír Mlynář – premiér ČR
-
Tomáš Petříček – ministr zahraničí
-
František Mičánek – ministr obrany
-
Jakub Landovský – velvyslanec při NATO
-
Tomáš Jirsa – poradce premiéra / zakladatel NWCMRS
-
Miroslav Bárta – zástupce EU
-
Ondřej Houska – zástupce Francie
-
Michal Půr – zástupce Německa
O projektu Wargame: Česko
Podcastová série Wargame: Česko přináší čtyři epizody, které prostřednictvím autentické simulace odhalují složitost krizového rozhodování státu. Účastníci, bývalí politici, diplomaté a experti, čelí fiktivnímu scénáři, který vychází z reálných bezpečnostních hrozeb. Projekt vznikl pod vedením gamemastera Jana Kofroně a produkce NWCMRS.
Více informací zde.
O obsahovém vydavatelství NWCMRS:
NWCMRS je plně nezávislé vydavatelství, které vzniklo v roce 2024. Jeho cílem je prostřednictvím obsahových projektů budovat komunity a zároveň dávat prostor výrazným osobnostem, které mají co říct. Ambicí je vytvářet unikátní obsah, který rezonuje s publikem, a to formou, která není samozřejmá. Vydavatelství, pod něhož spadají mj. podcasty Insider či 10:35, vede z pozice CEO David Kursa a je stoprocentně vlastněno investorem a podnikatelem Tomášem Jirsou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.