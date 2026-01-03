Ministerstvo zdravotnictví spouští nové digitální služby

Ministerstvo zdravotnictví od 2. ledna 2026 spouští první verze klíčových projektů elektronizace zdravotnictví. Lékařům i pacientům se otevře Národní portál elektronického zdravotnictví, jehož součástí bude systém elektronických žádanek, elektronické posudky potřebné například pro řidičská oprávnění, připravované ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, a nové funkce nabídne také mobilní aplikace EZKarta. Nové digitální nástroje mají zjednodušit administrativu, zpřehlednit tok informací a zvýšit bezpečnost i dostupnost zdravotní péče.
Portál lékaře a pacienta: méně papírů, více přehledu
Portál elektronického zdravotnictví umožní lékařům vystavovat elektronické žádanky například na zobrazovací, konziliární či fyzioterapeutická vyšetření. Poskytovatelé zdravotní péče je následně elektronicky přijmou a celý proces bude možné sledovat od vystavení až po realizaci vyšetření. Novou funkcionalitou portálu bude také možnost vystavení elektronických posudků o zdravotní způsobilosti, a to jak pro prvožadatele, tak pro seniory. Lékařům budou zároveň k dispozici informace o držení zbrojního oprávnění u pacientů.
Pro pacienty je cílem postupný přechod k digitální dokumentaci, která bude dostupná bez nutnosti papírových formulářů a v budoucnu také prostřednictvím mobilní aplikace EZKarta.
Pilotní provoz od ledna, povinnost zatím stanovena není
Od 2. ledna 2026 je systém elektronických žádanek a posudků spuštěn v pilotním režimu. Dosud se počítalo s tím, že jeho využívání bude dobrovolné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však dlouhodobě upozorňuje, že bez plošného zapojení celého systému nelze plně využít jeho přínosy.
„Elektronizace zdravotnictví dává smysl pouze tehdy, pokud bude využívána plošně a povinně napříč celým systémem. Bez toho nebudeme schopni sledovat čekací doby ani efektivně plánovat péči. Proto připravuji změnu zákona, která stanoví jasný termín povinného využívání elektronických nástrojů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Připravenost ordinací a technické řešení
Zdravotnická zařízení budou využívat své stávající ambulantní softwary, jejichž dodavatelé se budou postupně napojovat na rozhraní elektronických žádanek i elektronických posudků. Pro všechny poskytovatele péče zároveň zůstane zachována základní možnost vystavení elektronické žádanky a posudku přímo prostřednictvím Portálu elektronického zdravotnictví.
„Systém je navržen tak, aby byl dostupný pro všechny poskytovatele péče bez ohledu na to, jaký software používají. Přímý přístup přes Portál elektronického zdravotnictví zůstane vždy základní a funkční variantou,“ uvedl ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn.
EZKarta: nové funkce a moderní vzhled
Mobilní aplikace EZKarta, kterou si lidé mohou zdarma stáhnout do svých telefonů, v současnosti nabízí přehled o očkování, preventivních prohlídkách či screeningových vyšetřeních. V průběhu února 2026 bude spuštěna její nová verze s moderním designem a novými funkcionalitami. V následujícím pololetí se EZKarta postupně napojí na další služby elektronického zdravotnictví.
Národní portál elektronického zdravotnictví (NPEZ - ZDE) slouží jako bezpečná vstupní brána ke službám elektronického zdravotnictví v ČR. Sám většinu služeb nevytváří, ale zprostředkovává k nim zabezpečený přístup podle typu uživatele. Služby jsou buď přímo integrovány v portálu, nebo dostupné přes ověřené externí odkazy. NPEZ využijí jak běžní občané, tak pacienti, lékaři, poskytovatelé zdravotních i sociálních služeb, technologičtí partneři i zástupci veřejné správy, například zdravotní pojišťovny nebo ministerstva.
