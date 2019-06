Janáčkova filharmonie Ostrava: Symphonic Dance Music - to bude pořádná dávka emocí

V pondělí a v úterý poprvé společně zkoušely všechny zapojené složky - Dj, orchestr, doprovodná kapela, vokalisti a zpěvačka Dasha. A posluchači se podle všech mají na co těšit. Dirigenta Stanislava Vavřínka výsledek zkoušek nadchl. "Bude to pořádná dávka emocí," řekl. Premiéru projekt bude mít v červenci během festivalu Štěrkovna Open Music v Hlučíně.

Projekt, jehož aranže vytvořil muzikant Jan Lstibůrek, je podle něj hodně náročný. Už jen v tom, že na jeho hudební stránce spolupracuje hned pět složek. "Jenom partitura má 240 stránek. Takový rozsah mívají opravdu velké romantické symfonie," uvedl.

Na nabídku řídit orchestr kývl bez rozmýšlení. "Tyto projekty, kde se mísí žánry, sleduji. Symphonic Dance Music bude v Česku naprostá premiéra. Pokud vím, nikdo tady něco podobného nedělal," dodal dirigent.

S výsledkem po prvních zkouškách je spokojený. "I když to může znít od někoho, kdo za v tom zaangažovaný nepatřičně, ale podle mě projekt bude mít velký úspěch," dodal.

Spokojena je i zpěvačka Dasha. "Je to naprostá bomba. To co slyším splnilo všechna moje očekávání," svěřila se. Dodala, že v těchto dnech se vše posunulo. "Opravdu to zní jinak, když se nyní přidal orchestr," doplnila. Zpívá v polovině ze třiceti vybraných skladeb. V klidu ale v pauzách nezůstává. Melodie ji hodně svádějí k tanci. "Tento projekt nás nenechá v klidu sedět. Hodně běháme pro energetické nápoje," dodala s úsměvem.

Projekt je náročný i pro pořadatelskou agenturu New Wind Producion, která zároveň připravuje festival Štěrkovna Open Music. "Nejen v tom dát dohromady všechny vystupující umělce, kterých je šest desítek. Počin Symphonic Dance Music je náročný i po technické stránce. Vyžaduje speciální techniku, zálohový systém a to vše stojí hodně peněz. Navíc půjde i o velkou audiovizuální show, kterou doprovodí velkoplošné projekce, světelná a laserová show," řekl za organizátory David Moravec.

Přípravu projektu podporuje Moravskoslezský kraj. "Janáčkova Filharmonie je něco jako rodinné stříbro Moravskoslezského kraje. Jsme upřímně rádi, že její ambice nespočívají jen v bezchybném uvedení klasických titulů. Právě naopak. Náš orchestr hledá nové výzvy a s nimi posunuje své vlastní hranice. Těšíme se, že Moravskoslezský kraj bude s projektem Symphonic Dance Music reprezentovat skvěle i za hranicemi našeho kraje či v zahraničí," řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo.

Tři desítky skladeb vybíral DJ Lova (Lukáš Ščurek). Vše poskládal jako jednu dlouhou píseň. „Bude to velká párty. Z některých skladeb jsme použili jen hlavní motiv. Jiné zahrajeme celé," řekl Ščurek. Společně s aranžérem do projektu zakomponovali i řadu překvapivých momentů.

Podle ředitele Janáčkovy filharmonie Jana Žemly je orchestr proslulý i tím, že se snaží bořit hranice mezi žánry. „Nicméně při těchto žánrových průnicích vzniká nebezpečí určité hudební plytkosti. Při prvním setkání s prací Jana Lstibůrka jako autora hudebních aranží, jsem byl doslova ohromen. Dokázal vytvořit originální skladby na základě výrazných motivů výchozích skladeb, vystihnout atmosféru jednotlivých písní a zároveň využít potenciál symfonického orchestru. A to byl důvod, proč jsme se zrovna s ním pustili do projektu, který je nám všem vlastně neznámý. Tedy do kombinace symfoniků s elektronickou taneční hudbou. Jsem zvědavý jako malé dítě, co z této kombinace vznikne,“ uvedl.

Psali jsme: Janáčkova filharmonie Ostrava: Koncert zahájí hudba z Cubrickova filmu Osvícení Janáčkova filharmonie vyjíždí na turné do Polska Janáčkova filharmonie Ostrava: Michal Hrůza se do Gongu moc těší Janáčkova filharmonie Ostrava: Pozvánky na pár listopadových koncertů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva