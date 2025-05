Jihočeský kraj ocenil mimořádný úspěch českobudějovické automobilní školy

Důvodem bylo výjimečné umístění studentů školy v celostátní soutěži Autoopravář Junior 2025 a dalších významných soutěžích. Škola tak znovu potvrdila své přední postavení mezi odbornými školami v republice.

„Pro celý kraj to znamená jednoznačně velkou reklamu. Je vidět, že tady vychováváme dobré studenty, a hlavně prakticky založené lidi. Moc mě potěšilo, že polovina oceněných studentů se chystá hned po škole do praxe. To je přesně to, co potřebujeme – aby se žáci odborných škol věnovali tomu, co vystudovali,“ uvedl náměstek Štojdl při slavnostním setkání a všem zúčastněným poděkoval: „Úspěch školy potvrzuje, jak důležité je podporovat odborné školství a technické obory. Gratuluji nejen žákům, ale i pedagogům, kteří vítězné žáky připravovali. Jsou skvělými reprezentanty jihočeského řemesla.“

Dvojnásobné zlato a technická elita Česka

Ve dnech 7.–9. dubna 2025 se v tréninkovém centru ŠKODA AUTO v Kosmonosech uskutečnilo celostátní finále jubilejního 30. ročníku soutěže Autoopravář Junior. VOŠ a SPŠ automobilní a technická do něj vyslala špičkově připravený tým a výsledky byly mimořádné:

1. místo – Automechanik: Filip Rangel

2. místo – Automechanik: Václav Koza

1. místo – EV–technik: Ondřej Voneš

3. místo – Autolakýrník: Nikol Štojdlová

Úspěšně reprezentoval také Martin Trachta v kategorii Autotronik

„Zopakovali jsme loňský úspěch – první a druhé místo v kategorii automechanik a vítězství v nové kategorii oprav elektromobilů EV–technik. Soutěž má tři kola – školní, krajské a celostátní, kde se utkávají ti nejlepší z celé republiky. Jsme jediná škola, která v kategorii automechanik zvítězila devětkrát ze třiceti ročníků,“ uvedl ředitel školy Petr Hart.

Novou kategorii EV–technik s přehledem opanoval Ondřej Voneš. Ten studuje už čtvrtým rokem obor Autotronik, takže ho letos čeká maturita. Snad právě proto přirovnal obtížnost soutěže ke zkouškce z dospělosti. „Soutěžní kategorie EV–technik je o bezpečnosti a servisu elektrických a hybridních vozidel, jde tam hlavně o vysokovoltový systém, o baterii jako takovou a bezpečnost a zacházení s ní. V soutěži bylo sedm jednotlivých stanovišť, kdy na každém se probírala určitá část vozidla, určitá část diagnostiky, bezpečnost, jak zjistit, v jakém stavu baterie je, v jakém stavu je celý vozidlo, jak zjistit jeho bezpečnost. Všechny znalosti se samozřejmě dají naučit, ale je jich opravdu hodně. Takže obtížnost? Jako u maturity, řekl bych,“ popsal Voneš.

Vysokou technickou zdatností, ale i spolehlivostí, precizností a profesionálním vystupováním zaujal porotu vítěz kategorie Automechanik Filip Rangel. Jeho vítězství je dalším důkazem kvality výuky na českobudějovické průmyslovce, která dlouhodobě patří mezi klíčové instituce technického vzdělávání v regionu „Bylo tam pro nás připravených 14 stanovišť, vlastně 14 úkolů, složených z praktické a poznávací části. Za tuhle další životní zkušenost jsem opravdu vděčný. Poznal jsem nové lidi, nová místa, jiný kraj. Toho si na té soutěži vážím asi nejvíc,“ uvedl Filip Rangel.

Další úspěchy a odměny

Studenti si díky skvělým výkonům odnesli nejen ocenění, ale i hodnotné ceny: technické vybavení, zájezd do Scanie ve Švédsku, školení BOSCH a sportovní jízdu s jezdcem Janem Kopeckým ve voze Fabia RS2. Škola díky jejich výkonům získala vybavení v hodnotě přes 4 miliony korun.

Úspěšní byli také na sportovním poli – futsalový tým školy se ve Středoškolské futsalové lize probojoval do superfinále ve Žďáru nad Sázavou, kde vybojoval 2. místo v rámci ČR.