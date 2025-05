Malý (Trikolora): Učitelka Martina Bednářová – politické procesy zahájeny?

Verdikt není pravomocný. Soud Bednářové rovněž zakázal tři roky učit, zároveň jí nařídil absolvovat program na posílení její mediální gramotnosti, neboť má dle soudu problém s rozlišováním dezinformací či propagandy.

„Obžalovaná se žalovaného skutku dopustila a žalovaný skutek naplnil skutkovou podstatu paragrafu 405 (popírání genocidia),“ uvedla soudkyně Eliška Matyášová. Podle soudkyně se Bednářová výroků dopustila v době, kdy byl celý svět masivně informován o ruské agresi na Ukrajině a Bednářová s tím musela být srozuměna.

Soudkyně především upozorňovala na fenomén svobody slova, kterým se oháněla obhajoba Bednářové. Na jednání obžalované soud shledává nejvíce škodlivé především to, že si k prezentaci vlastních názorů vybrala děti, které měla v podstatě jako rukojmí v rámci školní hodiny, kdy žáci nemohli dělat nic jiného, než její názory absorbovat

A vládní politici, co objíždějí v rozporu se zákonem školy si děti jako rukojmí neberou a neovlivňují jejich názory?

Rozjela se snad novodobá fašistická mašinérie a "nezávislé" soudy ji na objednávku podporují? Já doufám, že jde o omyl, o chybu, která bude napravena. Vždyť soud má soudit dle zákonů, práva, a ne demagogické propagandy. Zákony určují, co je nezákonné, nikoli media či propaganda.

Přestože jsou naše media poplatná a tendenční, psala vcelku otevřeně před rokem 2022 o Ukrajině, jako o nejzkorumpovanější zemi s bujícím fašismem. Psala o vraždění civilistů na Donbase a ovlivňování volem prostřednictvím armády v těchto regionech. O tom, že Majdan byl puč organizovaný Západem. O tom, jak bylo upáleno 52 lidí v Domě odborů.

Psala o dětských táborech, kde byl propagován fašismus, uctíván Bandera, děti byli učeny k zabíjení a nenávisti k Rusům. Psala o tom, jak Ukrajinou znělo „podřežeme Rusům krky“. Psala o černém obchodu se zbraněmi, masivní korupci a zrůdném černém obchodu s lidskými orgány, kdy byli údajně unášeni a zabíjeni civilisté včetně dětí pro tento obchod.

Tohle vše skončilo mávnutím proutku v únoru 2022? Na základě toho, co jsem zde popsal a znovu zdůrazňuji – co do roku 2022 popisovala naše media, takže nemohu být postihován za to, že na ně odkazuji (i když možná postižen budu) sdělila paní učitelka Martina Bednářová totéž, co hlásala naše media před třemi roky svým žákům.

Za to, že fakticky citovala to, co napsala naše media před třemi roky, například ZDE byla po mnoha osvobozeních nakonec odsouzena Obvodním soudem pro Prahu 6 a dostala sedmiměsíční podmínku za popírání genocidy a válečných zločinů. Verdikt není pravomocný.

Ale paní učitelka nepopřela genocidu, vždyť o ní psala naše media. Media psala o vraždění civilistů na Donbase, aleji andělů (zavražděné děti), psala o zabíjení civilistů na Majdanu ostřelovači, psala o zákazu ruskojazyčnému obyvatelstvu mluvit rusky.

Pokud tedy soud zdůvodnil svůj rozsudek, jak zdůvodnil, proč pro to samé nezakázal media, která veřejně psala to samé, co paní učitelka řekla? Já jsem od prvního dne proti té zrůdné válce a zabíjení na Ukrajině, jsem proti ní již od roku 2014. Nejsem na straně Ruska ani náhodou, ale s ohledem na fakta nemohu být ani na straně Ukrajiny.

Přesto pro své názory začínám být postihován a díky jim přicházím o klienty, ale i tak mlčet nemohu. Celoživotně jsem proti korupci, fašismu, zabíjení, válce a nespravedlnosti. Nejsem schopen a nemám ani důvod se ve svém věku měnit. Děsím se ale toho, že by se nezávislé soudy měly stát nástrojem propagandy a katem pravdy.

Kdysi jsem pomohl ve Federálním shromáždění ukončit nesmyslnou pomlčkovou válku, kdy byl schválen můj návrh názvu státu – ČSFR. Se sebezapřením jsem hlasoval pro poklidné rozdělení federace, protože jsem věděl, že jde o ekonomickou i bezpečností nutnost a umožnění toho, aby pak oba samostatné státy dobře spolupracovaly, namísto toho, aby se praly v rámci federace. Dýchám za tuto zemi a začínám být za to postihován, ale nemohu k těmto nepravostem mlčet.

Dnes to byla paní Bednářová, zítra to může být kdokoli z nás, pokud budeme mlčet.

Michal Malý

místopředseda MO Trikolora Praha 8

Michal Malý Trikolora



