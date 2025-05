Zeman se na křtu knihy nedržel zkrátka. Udeřil na Fialu

Křest knihy zahájila příznačně melodie ze seriálu Cirkus Humberto, kterou zahrál Felix Slováček. „Česká republika, naše země, má premiéra, který se dlouhodobě a kontinuálně umisťuje na posledních příčkách mezinárodního průzkumu popularity světových prezidentů a premiérů. Teď v posledních měsících byl většinou poslední. Před nějakým časem byl předposlední, dostal se na místo poslední. A nevím, jestli víte, kdo Petra Fialu v tomhle žebříčku přeskočil na předposlední místo... Přeskočil ho jihokorejský prezident, který se pokusil o státní převrat a skončil ve vazební věznici. Přesto svoji popularitu měl vyšší než předseda vlády České republiky. To je v krátkosti velmi stručně řečeno, jeden z těch hlavních důvodů, proč tu jsme. Jeden z hlavních důvodů, proč vznikla kniha Cirkus Fiala s podtitulem Kdo skutečně vládnul v Česku,“ představil knihu jeden z autorů, Radim Panenka. Podle jeho slov je podtitul velmi důležitý, podrobnosti vysvětlovat nechtěl, aby si lidé knihu přečetli.

„Podařilo se nám, myslím, něco unikátního v tom, že jsme v rámci našich skromných časových možností popsali největší přešlapy této vlády. A že jich nebylo málo,“ dodal Panenka, že přešlapy rozhodně nejsou všechny. „To bych nedržel v ruce tuto knihu, ale to bych tady měl polici se sebranými spisy v rozsahu spisů Aloise Jiráska. A to do budoucna nepochybně bude práce pro velké týmy analytiků a možná jakýsi institut nebo výzkumný ústav pro studium přešlapů Fialovy vlády. A to už nebude naše práce,“ dodal. Kniha obsahuje kapitoly o politické práci vlády – od energetiky přes válku na Ukrajině i o tom, zda je naše společnost skutečně svobodná. Řeč byla i o neschopnosti některých zpravodajských služeb státu.

„V knize Cirkus Fiala, krom toho, že tam mluví spousta lidí na jméno, tak samozřejmě spousta lidí se chrání, protože se bojí. A v úvodu té knihy jsou tyto věty, ty svědčí o všem: Děkujeme všem, kdo se nebáli podílet na vzniku této knihy a byli ochotni otevřeně mluvit. Hlavně pak někteří členové současné vládní koalice. Jsme si vědomi, že všichni, kdo se na vzniku této knihy podíleli, pravděpodobně ponesou za svoji otevřenost různými způsoby následky. V té knize mimo jiné najdete rozhovor s europoslancem za KDU-ČSL Tomášem Zdechovským, rozhovor se slovenským premiérem Robertem Ficem, rozhovor s maďarským ministrem zahraničí a další,“ doplnil spoluautor knihy Luboš Procházka, který dodal, že kniha bude v prodeji od pondělí.

Jedním z kmotrů knihy byl exprezident Miloš Zeman, který byl také prvním čtenářem knihy. Jak se mu kniha líbila? „Chtěl bych naprosto upřímně říci, že jsem tuto knihu přečetl na jeden zátah. Vážím si toho, že je chladná v tom dobrém slova smyslu, že se opírá o fakta, nikoliv o emoce,“ podotkl Zeman.

Bývalý prezident republiky Miloš Zeman po delším čase vyrazí na turné po republice. První zastávkou bude Brno, kde bude tento pátek v hotelu International od 17.30 nejen diskutovat s občany a několika známými osobnostmi, ale představí též přítomným svou knihu Prezidentský úděl.

Zeman již knihu komentoval v nedávném rozhovoru s Thomasem Kulidakisem v pořadu Chuť moci. „Kdyby si Andrej Babiš tuto knihu přečetl a potom ji slovo od slova opakoval, má vítězství ve volbách zaručené,“ sdělil v rozhovoru Zeman.

„Čtenář je v české realitě vystaven hereckému představení na forbíně. Když to dělal Werich s Horníčkem, stálo to za to, ale pak je také představení za oponou, za kulisami. A tato kniha je pokusem o pohled za kulisy. Mediální mainstream tyto kulisy zakrývá, a dokonce tvrdí, že žádné kulisy neexistují a hraje se zde hra s otevřenými kartami a nikdo nefixluje. Alternativní pohled je právě v této knize. Domnívám se, že je třeba znát obě strany mince,“ dodal Miloš Zeman o knize Cirkus Fiala.

