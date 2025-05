„Doma z toho budu mít problémy.“ Ficův bouřlivý projev na CPAC

Slovenský premiér Robert Fico vystoupil na konzervativním fóru CPAC v Budapešti. Uvítal ho mohutný potlesk, který trval tak dlouho, že Fico se smíchem poznamenal „doma z toho budu mít problémy“.

Poté poděkoval maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi za organizování celé akce. „Bůh žehnej jeho moudrosti a odvaze,“ pravil doslova na Orbánovu adresu Fico. Děkoval mu podobně, jako Orbánovi děkoval i šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Fico jedním dechem dodal, že se vždy cítil být levicovým politikem, cítil se být sociálním demokratem. „Ale nikoli bruselského typu,“ zdůraznil. „V prvé řadě jsem slovenský sociální demokrat, a to ještě sociální demokrat původem z vesnice,“ dodal.

Jako slovenský sociální demokrat je podle svých slov odhodlán hájit zájmy Slováků, zájmy Slovenské republiky jako celku, ale i silný sociální stát.

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4958 lidí

Hodlá prý hájit slovenské zájmy i navzdory „perverzní politice jediného správného názoru“, jak to sám nazval. Odmítá se prý podvolit tomu, aby se slovenská identita rozplynula v nadnárodních strukturách. „Určitě nemám v úmyslu obětovat podstatu Slovenska, která je založena na víc než tisíc let trvající křesťanské tradici, na tradiční rodině jako na základním stavebním kameni naší společnosti a na silném antifašismu.“ Proto trvá na tom, že instituce manželství má být zakotvena v ústavě jako jen a pouze svazek muže a ženy. Když vyslovil tuto myšlenku, dočkal se dalšího potlesku.

Jako premiér prý považuje za důležité v ústavě zdůraznit, že existují jen dvě pohlaví a jako levicový politik se prý také hodlá zasazovat o lepší plat dělníků, kteří by podle jeho názoru měli dostávat vyšší příplatky za noční směny.

Jako politik odmítající fašismus se pak podle vlastních slov jel do Moskvy poklonit památce asi 60 tisíc vojáků, kteří padli při osvobozování Slovenska.

„Pokud je takovéto jednání suverénního politika v Evropě zločinem, pak jsme nastoupili na velmi špatnou a nebezpečnou cestu,“ hřímal od řečnického pultíku Fico. „A jestli mě chce slovenský opoziční aktivista pro mé politické postoje zavraždit, pak kráčíme po ještě nebezpečnější cestě,“ dodal.

Na téže konferenci se k EU stavěl kriticky i Babiš. Označil ji za technokracii bez duše a vyzval k návratu k původním evropským hodnotám, suverenitě a svobodě projevu.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Druhou polovinu své promluvy Fico odstartoval prohlášením, že jako premiér Slovenské republiky prosazuje respekt mezinárodnímu právu. Proto prý také Slovensko stáhlo své vojáky z Iráku, protože útok na Irák byl podle Fica jasným porušením mezinárodního práva. „A totéž dnes říkám o konfliktu na Ukrajině,“ pravil Fico.

Znovu zkritizoval politiku jediného správného názoru, na kterou prý v Bruselu narazil, když řekl, že zastavení dodávek energií z Ruska poškodí celou EU, když si dovolil kritizovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nebo když volal po ukončení zabíjení na Ukrajině.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 4% Nepřijímám 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25994 lidí

V tu chvíli se ozval další dlouhý potlesk.

Podle Fica se může stát, že jednoho dne bude zrušeno hlasovací právo veta v EU, může se stát, že členské státy budou trestány za to, že provádějí svou suverénní politiku a upřednostňují mír před pokračováním války, což ze svého pohledu teď dělá i on, zatímco jiné státy podle jeho názoru válku podporují. Ale pokud se toto vše bude dít, pak to podle Fica znamená jediné...

„Toto je konec společného evropského projektu. Toto je odklon od demokracie. Toto je předzvěst obrovského vojenského konfliktu. Dámy a pánové, toto není ta vize EU, kterou bych chtěl podpořit.“ Podle Fica je na čase vést seriózní debatu o budoucnosti EU, protože dosavadní směřování celé organizace vedlo z jeho pohledu jen k oslabení konkurenceschopnosti EU a k jejímu celkovému oslabení na mezinárodní scéně. Slovensko jako suverénní země musí v hovorech o budoucnosti EU hrát též svou roli. Roli v dialozích. V dialozích i se stranami, které jsou dnes démonizovány. Jako Rusko. Tak to vidí Fico.

Psali jsme: Bartkovský na Ukrajině bojuje s Ficem, Babišem, Turkem a Okamurou samolepkami „Ještě hloupější než Zdechovský.“ Luboš Blaha odkryl německou hrozbu Ficovi „Fico není Čaputová.“ Zle kolem smlouvy s WHO Veleba: Přidejte, pane Fialo. A toto si přečtěte