Libor Vondráček: STAN? Nebezpeční zakuklení neomarxisté

Minulý týden bylo oznámeno, že budete lídrem v Jihočeském kraji v rámci kandidátky SPD se zástupci Svobodných, PRO a Trikolory. Tato spolupráce už nějakou dobu běží. Jak jste s ní zatím spokojení?

Spolupráce zažila raketový start! Krátce po spojení došlo k razantnímu nárůstu preferencí od 7 % až k 13,7 %, což vyšlo naposled. Lidé touto rostoucí podporou dávají najevo, že v naší kandidátce spatřují skutečnou alternativu. Jde o věrohodné spojení sil stran a hnutí, které mají společné priority. Sdílíme spolu touhu rozbít okovy nejen bruselské byrokracie a vrátit moc lidem. Je brzy na oslavy, ale tahle aliance je autentickým hnutím za svobodu, i proto růst podpory elitáře tak děsí a snaží se na nás zoufale útočit. Stojíme za všemi obyčejnými českými občany, a nejen za těmi vyvolenými, kteří sají peníze z rozpočtu státu, ale i třeba z univerzit nebo EU.

Přece jenom ale právě Svobodní nejvíc poslouchali, že jejich účast na tomto projektu je „zradou“ a bylo vám předhazováno, že se dáváte dohromady s „antisystémovými stranami“, nebo s „extremisty“. Jak vnímáte tuto kritiku?

Zrada? To je jen štěkot elit, co se bojí ztráty moci! Nazývají nás extremisty, protože se neklaníme Bruselu a chráníme svobodu a suverenitu Čechů. Jsme proti tomuto systému, ale nejsme ti, kteří chtějí jen bořit. My jsme pro systém, kde nevládnou byrokrati, ale vládne lid a může kontrolovat politiky třeba formou lidového veta jako ve Švýcarsku. Ať si křičí, my jdeme dál! Hlášky typu: „Teď už vás nebudu volit“, od trollů nebo lidí, kteří nás stejně nikdy nevolili, mě nemohou rozhodit.

To nabízí obecnější otázku: Co jako předseda Svobodných vnímáte dnes jako nejintenzivnější ohrožení svobody?

Největší hrozba? Stát, co se plíží do každého koutu našich životů, a bruselská chobotnice, co nám vnucuje svoje pravidla od kolébky po hrob! Každý nový zákon, každá regulace je další řetěz na svobodě. My říkáme: Dost! Vraťme lidem jejich práva a důstojnost! Politici nejsou nadlidi ani bozi, aby nám brali tolik peněz a svobod, a utráceli je podle vlastního uvážení.

Sám poukazujete na to, že se spolupráce projevila prakticky okamžitě v růstu v předvolebních průzkumech, vaše spojení figurovalo v minulém měsíci u všech agentur na třetím místě. Jindřich Rajchl na pódiu vašeho brněnského mítinku řekl, že tyto volby chcete vyhrát. Co je podle vás potřeba udělat, abyste se dostali ještě výše?

Chceme vyhrát? Musíme mluvit přímo k lidem – o jejich penězích, bezpečí, budoucnosti. To všechno poslední vlády ohrožovaly! Žádné politické žvásty, ale plán zastavit nárůst daní a dluhů. Méně bezohledných příkazů a rozkazů, více svobody. A hlavně: Ukázat, že nejsme jen další parta politiků, která den po volbách zapomene na své sliby, ale jsme bojovníci za Českou republiku na prvním místě!

Aktuálně je vaším největším soupeřem hnutí STAN. O jeho roli v české politice se v poslední době hodně mluví, nejen v souvislosti s kauzou Dozimetr a jinými aférami, ale také v souvislosti s určitou sterilitou jejich středového programu. Co jako předseda strany, která se otevřeně hlásí k pravé straně spektra, říkáte na tento fenomén, který Ursula von der Leyenová pojmenovala „bašta středu proti extrémům“?

STAN? Loutky establishmentu, co se schovávají za ‚střed“, aby udrželi svou moc! Ve skutečnosti jsou to nebezpeční zakuklení neomarxisté, podobně jako Piráti. Logicky je von der Leyenová chválí, protože slouží Bruselu, ne českým lidem. Revoluce zdravého rozumu. Respekt k biologickým, fyzikálním a ekonomickým zákonům není extrém. Oni jsou ve skutečnosti extrémní sluhové unie a my jen hájíme to, co získali naši předci. Svobodu pro naše občany a možnost řešit si záležitostí vlastní země po svém.

Pokud se Svobodní dostanou do Poslanecké sněmovny, máte v plánu do politiky vracet „ideový souboj“?

Pokud se dostaneme do sněmovny, ano! Politika ztratila duši, stala se hrou pragmatiků a marketérů, kterým se hodí, aby to byl jen souboj o to, kdo lépe vypadá na plakátu. My vrátíme velké ideje – svobodu, suverenitu, soukromí jednotlivce nejen v podobě odmítnutí digitálního dohledu v podobě například zachování hotovosti. Ať se elity třesou, boj za ideály proti novodobým omezením svobody je zpět!

Nositeli pravicových myšlenek byla tradičně ODS. Co říkáte na pozici, kterou tato strana zaujala dnes?

ODS? Kdysi bojovali za svobodu. Teď ztratili odvahu. Zapomněli na lidi, na zaměstnance i na podnikatele, místo toho se klaní Bruselu, regulacím a svým novým neomarxistickým kamarádům ze STANU či od lidovců. Jsou socialističtější než předchozí vlády – a my se po letech musíme posunout opačným směrem – alespoň do středu!

Na mítinku v Brně jste řekl, že po zkušenosti s touto Fialovou vládou by se měly zrušit trestné činy páchané slovem, protože tato vláda ukázala, jak mohou být zneužity. Není ale úplné zrušení přece jenom příliš radikální liberalizace veřejného prostoru?

Radikální? Ne, je to nutné! Fialova vláda ukázala, jak se slova zneužívají proti odpůrcům. Svoboda projevu je základ volné společnosti. Pokud to znamená snášet urážky, ať – alternativa je cenzura a tyranie jednoho povoleného názoru. V takové zemi, kde se lidé bojí mluvit, nechci, aby vyrůstaly moje děti!

ODS jde od středu doleva a opačným směrem jde i v rámci svobody slova. Poslankyně ODS Eva Decroix v rámci novely trestního zákoníku načítá změnu pod heslem „dýpfejk nesmí ubližovat“, která má každého, kdo „vyrobí dílo, které neoprávněně zobrazuje, zachycuje nebo jinak využívá podobu jiného nebo jeho projev osobní povahy“, stíhat podle trestného činu „poškození cizích práv“. Tímto nám vstupuje umělá inteligence a vytváření falešných iluzí do trestního práva. Jak se na to jako právník díváte?

Deepfake je problém, ale nový trestný čin? Zbytečné! Lidé se musí s umělou inteligencí sami naučit žít. Nesmějí věřit všemu, co vidí a čtou ve veřejném prostoru nebo na internetu. Máme zákony, kterými lidé mohou hájit svá práva před pomluvami, chránit si soukromí – použijme je. Další regulace jen omezí svobodu a dá státu víc moci. Jako právník říkám: Méně zákonů, více rozumu! Když bude stát chtít chránit občany před každou maličkostí, udělá z nich tupé stádo ovcí a mám trochu pocit, že právě o to vládnoucím elitářům jde. Aby z občanů udělali „poslušné ovčany“. Jako Svobodní, kteří mají ve znaku 16 let berana, říkáme jasně: „Nebuďme ovce, buďme berani!“

Co jsou z vašeho pohledu právníka další výzvy pro příští volební období v oblasti práva?

Ochrana suverenity před EU nebo WHO, již více nesmí být o zákonech naší země rozhodováno mimo naše území! Méně regulací pro podnikatele, zavedení kontrolních mechanismům, jako je referendum v podobě lidového veta, ochrana života off-line a hotovosti v ústavě – to jsou naše boje! Právo má sloužit lidem, ne vládě. Musíme zastavit politickou nezodpovědnost, bruselský příliv paragrafů. A musíme vrátit otěže do rukou českému lidu!

Nedávno mi vaše lídryně Markéta Šichtařová řekla, že když jste si v rámci Svobodných dělali průzkum, která strana je svým hlasováním nejblíže tomu, jak byste hlasovali vy, byla to právě SPD. Mnohé tento výsledek asi překvapil, věřím, že i u vás ve straně. Co se to v posledních letech stalo, že se právě vaše dvě strany takto „přiblížily“?

Přiblížili jsme se, protože vidíme stejné hrozby – EU, co nám vládne, imigrace, co ohrožuje naši kulturu, a systém, co dusí lidi. SPD chce svobodu a přímou demokracii, což máme i my 16 let v programu. Různé cesty, ale máme stejný cíl: Svoboda pro Čechy! SPD podpořila zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z nabytí nemovitosti, nepodpořila ani zákaz kouření v hospodách či likvidační lockdowny za covidu. SPD si stojí za svými názory, a nemění je podle aktuálních trendů, a to je nám sympatické, protože se na ně můžeme spolehnout.

Ostatní ve sněmovně se nám naopak stále více vzdalují. Jdou stále blíže k Bruselu a stále více doleva, proto tady dělali levicovou politiku – zvyšování daní a rozdávali peníze kamarádíčkům na dotacích nebo je posílají do černé díry v cizině. Vládnoucí neomarxisti tu zavedli zákaz aut na benzín a naftu i samotný Green Deal a likvidují nejen průmysl, ale i malé a střední podnikatele nesmyslnými předpisy a zákazy. Proti tomuto šílenství budeme společně s SPD bojovat, a pokud nám rozdají lidé dobré karty ve volbách, otočíme kormidlem už letos v říjnu. Přesně po vzoru revoluce zdravého rozumu.