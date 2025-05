Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 4% ODS 0% STAN 3% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 4% hlasovalo: 20090 lidí

„Ani takzvané ‚memorandum‘, které slíbili a zdánlivě připravovali více než týden, stále nikdo neviděl,“ řekl Zelenskyj ve svém nočním projevu ke spoluobčanům. „Navzdory slibům o opaku, v první řadě Spojeným státům americkým, prezidentu (Donaldu) Trumpovi: Je to další ruský podvod.“

„Je důležité mluvit upřímně – se všemi na světě – zejména s těmi, kteří podpořili příměří. Rusko válku protahuje a dělá vše pro to, aby oklamalo země, které se stále snaží ovlivňovat Moskvu slovy, nikoli tlakem. Slova na Moskvu nefungují. Ani takzvané ‚memorandum‘, které slíbili a údajně ho připravovali přes týden – to ještě nikdo neviděl. Nebylo sdíleno s Ukrajinou. Nebylo sdíleno s našimi partnery. Ani se o novou agendu nepodělili s Tureckem – zemí, která hostila první schůzku. Přestože slíbili pravý opak. Především to slíbili Spojeným státům, prezidentu Trumpovi. Další ruský podvod. Dělají vše pro to, aby schůzky byly bezvýznamné. A to je další důvod, proč by na ně měly být uvaleny dostatečné sankce. Dostatečný tlak na Rusko,“ pronesl na videu Zelenskyj.

Turecký prezident Tayyip Erdogan, který udržuje dobré vztahy s oběma stranami, novinářům řekl, že ruské pozvání k dalším rozhovorům zvýšilo naděje Ankary na mír.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že Moskva od Kyjeva neobdržela žádnou odpověď na to, zda se v pondělí zúčastní jednání v Istanbulu.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tychyj uvedl, že bez možnosti přezkoumat ruské memorandum Kyjev dospěl k závěru, že „je pravděpodobně plné nerealistických ultimát a (Kyjev se obává) odhalení, že má brzdit mírový proces“.

Rusové okamžitě přešli ke slovnímu protiútoku.

„Tady musíte buď potvrdit vaši připravenost pokračovat v jednáních, nebo udělat opak,“ řekl Peskov.

Britská zpravodajská stanice BBC v této souvislosti připomněla, že Západ má tady spoustu másla na hlavě, obrazně řečeno, protože nákupem ruské ropy a plynu umožňují Rusku udržovat jeho vojenskou mašinerii v chodu.

„Rusko nadále vydělává miliardy na vývozu fosilních paliv na Západ, ukazují data, což mu pomáhá financovat rozsáhlou invazi na Ukrajinu – která probíhá již čtvrtým rokem,“ napsala BBC s tím, že Rusko vydělalo na vývozu fosilních paliv na Západ mnohonásobně víc peněz, než kolik Západ poslal Ukrajině na pomoc ve válce. „Ropa a plyn tvoří téměř třetinu ruských státních příjmů a více než 60 % jeho exportu,“ uvedla BBC.

„Rusko do 29. května od zahájení totální invaze vydělalo z vývozu fosilních paliv více než 883 miliard eur (973 miliard dolarů; 740 miliard liber, což je v přepočtu na české koruny asi 22 tisíc miliard neboli 22 bilionů korun), včetně 228 miliard eur od zemí, které uvalily (na Rusko) sankce,“ rozváděla dál myšlenku BBC. Opírala se o data Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA).

